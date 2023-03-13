Poste Italiane, al via i lavori nell'ufficio di San Lorenzo Nuovo

La continuità dei servizi sarà garantita da uno sportello a Grotte di Castro

13/03/2023 - 14:27









SAN LORENZO NUOVO – L’ufficio postale di San Lorenzo Nuovo, in Piazza Europa 25, da oggi lunedì 13 marzo è interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede, infatti, è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di San Lorenzo Nuovo la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Grotte di Castro, in via Vittorio Veneto, disponibile dal lunedì al venerdì con orario 8.20 – 13.35 e il sabato fino alle 12.35. A disposizione dei cittadini anche la sede di Acquapendente, in via Roma, che osserva orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle ore 12.45.

Si ricorda che nella sede di Via Vittorio Veneto è a disposizione anche un ATM Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.



