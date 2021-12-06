''Ponte dell'Immacolata, 4 milioni di pernottamenti ma molte stanze vuote''

Le stime di Assoturismo, Peparello: ''Nel viterbese buona presenza di visitatori''

06/12/2021 - 16:02



VITERBO - L’incertezza frena la ripartenza del turismo, ma non ha cancellato il Ponte dell’Immacolata. Tra il 4 e l’8 dicembre le strutture ricettive italiane stanno registrando 4 milioni di pernottamenti, anche se molte stanze sono rimaste vuote: il tasso di occupazione delle camere disponibili è infatti del 62%, 14 punti in meno del 2018, ultimo Ponte pre-Covid (nel 2019 l’8 dicembre era domenica).

È quanto emerge dalle stime elaborate dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti sulla base di un’indagine realizzata sui portali on-line di promo-commercializzazione turistica.

Le misure di contenimento per la risalita dei contagi allontanano le ipotesi di nuove ulteriori restrizioni, ma la situazione del settore rimane sempre molto complicata anche se una quota rilevante di domanda non ha rinunciato al viaggio programmato. I risultati migliori emergonoi per alcune regioni del Nord (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna) e del Centro Italia (Lazio e Toscana).

Per le altre regioni mediamente i risultati si attestano su valori vicini al 60%, ad eccezione di Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia, che scendono sotto questa soglia. Il flusso maggiore di visitatori si registra nelle città/centri d’arte – che vedono occupate 7 camere su 10 – ma valori interessanti risulterebbero anche per le località dei laghi e della montagna.

“L’incertezza causata dal ritorno dell’emergenza Covid sta facendo sentire i suoi effetti anche sul mercato domestico”, spiega Vittorio Messina, Presidente di Assoturismo Confesercenti. “Dopo aver bloccato o quasi gli arrivi di turisti stranieri, il timore della quarta ondata – e l’ombra di possibili restrizioni – iniziano a frenare anche la domanda da parte dei viaggiatori italiani. Un colpo alla ripresa del settore, che dopo la buona performance estiva ha visto un progressivo peggioramento delle prospettive. C’è bisogno di fare di più per sostenere la filiera: il settore rischia un nuovo stop di fatto, è urgente prorogare aiuti per le imprese e tutele per i lavoratori”.

“Per quanto riguarda il Lazio – dichiara Vincenzo Peparello, presidente della Confesercenti di Viterbo e responsabile regionale Area turismo – le stime relative alle presenze e all'occupazione di posti-letto negli alberghi primeggiano rispetto ad altre regioni. Le città d'arte stanno registrando buona presenza di visitatori. Ma esistono perplessità per quanto riguarda i rincari di prodotti con i beni voluttuari che stanno subendo un calo. Nel Viterbese le previsioni meteo del giorno 8 non appaiono soddisfacenti, ma essendo la giornata in cui inizia tradizionalmente lo shopping natalizio si spera che la percentuale di presenze nel capoluogo e nei paesi sia in aumento, favorita anche dalle molte iniziative in programma. Invitiamo gli abitanti della Tuscia – aggiunge Peparello – fare acquisti nei negozi tradizionali e a scegliere prodotti tipici del territorio”