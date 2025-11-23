Pnrr, Ronciglione: operativo il servizio di Guardia medica alla residenza La Pace

Il servizio di Guardia medica assicura la continuità assistenziale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta

23/11/2025 - 15:28



RONCIGLIONE - A partire ieri, il Servizio di Guardia Medica di Ronciglione è operativo presso la residenza La Pace, in piazza Principe di Piemonte. Il trasferimento delle attività si è reso necessario nell’ambito dei lavori in corso che, a breve, si concluderanno con la realizzazione della nuova casa e del nuovo ospedale di Comunità, finanziati con fondi Pnrr per circa 4milioni di euro.

Il servizio di Guardia medica assicura la continuità assistenziale con i Medici di medicina generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS) garantendo interventi domiciliari e territoriali per situazioni urgenti che si verificano durante le ore notturne o nei giorni prefestivi e festivi nelle seguenti fasce orarie:

• dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali;

• dalle ore 10 del sabato o di un altro giorno prefestivo alle ore 8 del lunedì o del giorno dopo il festivo;

• dalle ore 8 alle ore 20 della domenica e dei giorni festivi.

Il servizio attivo a Ronciglione è raggiungibile al numero telefonico, 0761625002, che resta invariato, nonostante il cambio temporaneo di sede.