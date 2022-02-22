Plauso alla Regione Lazio per questa grande operazione di recupero

Le dichiarazioni di Luigia Melaragni sulla riqualificazione dell'Ospizio dei Santi Simone e Giuda

22/02/2022 - 18:48



“Il nostro plauso alla Regione Lazio: l’operazione di recupero dell’Ospizio dei Santi Simone e Giuda, deliberata stamane dalla giunta regionale, consentirà di salvare da un degrado inaccettabile e restituire a Viterbo un complesso di straordinario valore artistico e culturale”. Così Luigia Melaragni, segretaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia.

“Questo intervento, unito alla riqualificazione dell’ex Ospedale Grande degli Infermi per la creazione del Borgo della Cultura, potrà dare forte impulso a un processo di rigenerazione degli spazi urbani che guardi al futuro della città”.