Pescatore ucciso da un fulmine, trasportato in ospedale in elicottero l'amico

I due sarebbero stati sorpresi dal maltempo a largo nel lago di Bolsena. Moltissimi i messaggi di cordoglio apparsi su Facebook

09/06/2020 - 06:36



GRADOLI - Tragedia nelle acque del lago di Bolsena, trasportato in ospedale con l'elisoccorso il secondo pescatore colpito da un fulmine mentre era a bordo di una barca ieri pomeriggio.

Sotto shock e ferito, le sue condizioni sarebbero però stazionarie: si tratta di un 38enne di Alatri.

Non c'è stato nulla da fare invece per l'amico, Gianni Rizzo, 36 anni originario di Rovigo, a cui il fulmine non ha lasciato scampo: sorpresi a largo dal maltempo mentre stavano eseguendo delle riprese di pesca sportiva per un canale telematico, è stato folgorato ed è morto sul corpo. L'amico ha tentato di salvarlo.

Sul posto ieri, i vigili del fuoco, l'ambulanza e Pegaso: per il giovane, appassionato di pesca sportiva, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che costatare il decesso. Il fulmine lo avrebbe colpito, scaricandosi attraverso la canna da pesca in fibra di carbonio che teneva in mano.

Moltissimi i messaggi di cordoglio che hanno invaso il profilo Facebook del 35enne: la notizia, che ha immediatamente fatto il giro del web da Nord a Sud dello Stivale, ha lasciato basiti quanti lo conoscevano. ''Stento a crederci'' scrive Raffaele, condividendo la notizia della tragica scomparsa dell'amico. ''Non ci credo, il cuore a pezzi. Non ci son parole amico mio'', gli fa da eco Gianluca. ''Ciao Cobra, ci mancherai''.

''Tutto il mondo del Bass Fishing si stringe attorno alla famiglia e a gli amici più cari per la scomparsa di Gianni - si legge sul web - Abbiamo poche parole per commentare una tragedia del genere. 36 anni di vitalità e passione, interrotti bruscamente da un fulmine proprio in uno dei suoi spot di pesca preferiti, il lago di Bolsena, durante le riprese video di pesca al suo amato verdone.

Titolare di una delle Aziende di pesca sportiva più vitali del momento, Gianni ha dato tutto per la promozione e la divulgazione del Bass Fishing in Italia, e la sua perdita sarà incolmabile.

In questi momenti, dentro di noi, c'è sempre la speranza che 'dopo' ci sia comunque qualcosa; ci piace pensare che Gianni continui a collezionare quote record di super Big, guardandoci da lassù e sorridendo dei nostri cappotti. Ciao Janni''

L'imbarcazione sportiva sulla quale si trovavano è una Garmin blu: da ieri è ormeggiata sulle rive del lago.