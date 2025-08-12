Pellegrinaggio via Lauretana, ad ottobre tappa a Civita Castellana, Castel Sant'Elia e Gallese

Da Loreto a Roma, si incontrano le diocesi di Lazio, Umbria e Marche

12/08/2025 - 02:47

di Alessandra Sorge

CIVITA CASTELLANA - Nel mese di ottobre è previsto il Peregrinatio Mariae che partirà da Loreto per arrivare a Roma (dal 3 al 12 ottobre 2025) passando per la via Lauretana. Tra le tappe del lungo percorso di preghiera è previsto uno stop anche a Civita Castellana, Castel Sant'Elia e Gallese, Comuni che ricadono sotto la diocesi guidata dal vescovo Marco Salvi.

Il pellegrinaggio mariano partirà da Loreto per proseguire verso Recanati, Macerata, Tolentino, Camerino, San Severino Marche, Foligno, Spoleto, Terni, Narni, Amalia. Mercoledì 8 ottobre, i pellegrini faranno dapprima tappa a Gallese nella chiesa di santa Maria Assunta per il rosario. Alle 17.30 in piazza Matteotti a Civita Castellana ci sarà l'accoglienza e la processione con la celebrazione eucaristica nella cattedrale di santa Maria Maggiore alle 18.30.

Il giorno seguente la comitiva si sposterà al Santuario di Maria Santissima ad Rupes di Castel Sant'Elia dove è prevista l'accoglienza e la celebrazione del santo rosario, per proseguire poi a Rignano Flaminio per la santa messa

Dopo aver attraversato i comuni di Castelnuovo di Porto e Riano, domenica 12 ottobre il pellegrinaggio culminerà a piazza san Pietro con la messa del papa Leone XIV.

Il passaggio attraverso i Comuni della diocesi civitonica segna un passaggio importante tra le origini falische di questo territorio e le antiche vie del pellegrinaggio mariano. Nei giorni scorsi il comune di Civita Castellana ha approvato uno schema di accordo tra Comuni ed enti interessati per la valorizzazione della via Lauretana: si tratta del più antico cammino mariano che collegava i luoghi santi della cristianità tra Roma, Assisi e Loreto, attraversando Lazio, Umbria e Marche ( leggi qui la news). Il percorso fu riqualificato al termine del ‘500 ma dal 2010, su impulso della Conferenza Episcopale Italiana, è stato oggetto di un’intensa opera di riscoperta e valorizzazione. La CEI, Conferenza Episcopale Italiana, l'ha individuata come una delle sette vie Giubilari. Domenica 25 maggio è stato inaugurato ufficialmente il primo tratto laziale della Via Lauretana, con una passeggiata inaugurale lungo il percorso che collega Rignano Flaminio a Faleria. Tuttavia ad oggi il suo tracciato non è linearmente definito in quanto le trasformazioni del paesaggio e le opere di urbanizzazione ne hanno a tratti perso la continuità . Nel comune di Civita Castellana, ad esempio, ricalca parte della via Flaminia antica.