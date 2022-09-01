Pedalando per l'oncologia da Torino a Sorrento: oggi si passa nella Tuscia

01/09/2022 - 10:54



In questi giorni è possibile seguire la Torino>Sorrento (https://oncoinfo.it/rubrica/il-giro-ditalia/), il progetto di Oncoinfo (testata web de Il Pensiero Scientifico Editore) che consiste in un evento sportivo di beneficenza di cui è protagonista l’oncologo Massimo Di Maio*, direttore della SCDU Oncologia Medica dell’AO Ordine Mauriziano di Torino.

Sulla scia della rubrica di grande successo “Il Giro d’Italia”, da lui stesso curata su Oncoinfo, dal 27 agosto Massimo Di Maio sta pedalando in solitaria da Torino a Sorrento dove arriverà il 5 settembre, al termine di sette tappe. Partito simbolicamente da Largo Turati, davanti all’ingresso dell’Ospedale Mauriziano, Di Maio raggiungerà la sua città di origine dopo 7 giorni attraverso Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio e Campania. L’obiettivo dell’impresa è quello di sollecitare donazioni alla Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus, finalizzate al sostegno di progetti di ricerca scientifica condotti presso l’Oncologia dell’ospedale torinese. Per effettuare una donazione si può eseguire un versamento sul c/c bancario intestato alla Fondazione Scientifica Mauriziana Onlus - https://www.mauriziano.it/pedalando-per-l-oncologia-medica.

Massimo Di Maio, grande appassionato di ciclismo ed egli stesso ciclista di buon livello, ha dichiarato “andare in bici, per un oncologo come me, è una continua metafora della bellezza e delle difficoltà del nostro lavoro”. Oncoinfo seguirà Di Maio lungo le sette tappe del percorso, dando conto quotidianamente della tappa del giorno, ognuna delle quali proporrà un tema di riflessione ai colleghi oncologi e al pubblico, a partire dall’importanza dei finanziamenti per la ricerca in oncologia per arrivare al significato che il termine traguardo possiede per l’oncologo, passando per il ruolo dell’alimentazione e molto altro.