Pd: Panunzi firma la candidatura

''Se sarò eletto in Parlamento il mio impegno per la Tuscia sarà quotidiano''

21/08/2022 - 07:46



VITERBO - Parte la campagna elettorale di Enrico Panunzi. Il consigliere regionale Pd, 'escluso' dal listino del collegio di Viterbo, torna in corsa nel listino proporzionale della Camera a Roma. La novità, che è stata ufficializzata venerdì pomeriggio nel corso della direzione provinciale del Pd alla presenza del segretario regionale Astorre, è arrivata dopo il ritiro della candidatura di Francesco De Angelis in seguito alle polemiche del video in cui Albino Ruberti si rivolge in tono minaccioso al fratello.

Ieri Panunzi ha firmato la sua candidatura. ''Sono candidato per il Partito Democratico nella mia regione, il Lazio - ha scritto sui social- Prima d’iniziare questa entusiasmante sfida, voglio ringraziare tutte le persone (tantissime) che in questi giorni mi hanno testimoniato tutto il loro affetto e la loro stima. Metterò tutto me stesso in questa difficile, ma allo stesso tempo entusiasmante campagna elettorale, da vivere insieme.

Se sarò eletto in Parlamento - ha aggiunto - il mio impegno per la Tuscia, come ho fatto in questi 10 anni nella veste di consigliere regionale, sarà quotidiano e il mio obiettivo sarà quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini. È indispensabile continuare a tutelare le istanze di questo territorio: dalla necessità di completare l’ammodernamento delle infrastrutture per rendere più competitive le nostre imprese, a quella di continuare nella tutela e nella valorizzazione delle principali vocazioni della provincia di Viterbo quali l’agricoltura, l’ambiente, la cultura e il turismo''.