Patrizia Badini riconfermata nel consiglio di amministrazione dell'Ail nazionale

La presidente dell'Ail Viterbo: 'Un grande onore essere stata rieletta'

27/06/2023 - 16:49



VITERBO - Patrizia Badini è stata riconfermata nel nuovo consiglio di amministrazione dell'Ail nazionale. Il nuovo CdA dell'Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, che è stato designato dall'assemblea dei soci nella seduta del 24 giugno, ha eletto come presidente Giuseppe Toro. 'Continuare a far parte del consiglio nazionale è per me un grande onore – afferma la presidente dell'Ail Viterbo -. Una rinnovata fiducia che mi spinge a proseguire con più dedizione e passione il mio impegno nell'associazione, sia nella sua attività quotidiana di assistenza a pazienti e vicinanza a caregiver e familiari sia nel rappresentare al meglio i volontari, in modo particolare quelli che operano nella Tuscia'. L'elezione del presidente Toro, s'inserisce nella linea tracciata dal professor Franco Mandelli, che ha accompagnato Ail dalla sua nascita, nel 1969, e ne è stato presidente per 14 anni, dal 2004 al 2018. 'Un'eredità straordinaria – sottolinea Patrizia Badini -. L'associazione, da oltre 50 anni, sostiene in modo costante la ricerca scientifica attraverso finanziamenti e borse di studio, soltanto nel 2022 sono stati erogati 22 milioni di euro, e la stretta collaborazione con società scientifiche, istituzioni ed enti che operano in campo ematologico'. Infine, ha avuto un buon riscontro di presenze la passeggiata solidale nel parco naturale della Selva del Lamone, a Farnese. 'Ringrazio i partecipanti – conclude la referente dell'Ail per Lazio, Umbria e Molise -. La camminata era inserita nell'ambito delle iniziative della Giornata nazionale per la lotta contro le leucemie i linfomi e il mieloma, celebrata il 21 giugno. Un prezioso gesto di generosità a favore delle nostre attività territoriali'.