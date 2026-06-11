Parco eolico Energia Viterbo, FdI Montefiascone esprime soddisfazione per la revoca della Via

Il circolo locale commenta positivamente la decisione del Consiglio dei ministri: Scelta che tutela il paesaggio della Tuscia, già fortemente interessato da impianti Fer

11/06/2026 - 10:55



MONTEFIASCONE - 'Salutiamo con grandissima soddisfazione la notizia dell'avvenuta revoca da parte del Consiglio dei ministri della deliberazione di VIA favorevole al progetto relativo alla realizzazione del Parco Eolico 'Energia Viterbo' con l'installazione di aerogeneratori che avrebbero interessato anche il territorio del Comune di Montefiascone”.

“È stata così scongiurata un'opera che avrebbe provocato un significativo impatto paesaggistico e visivo, considerando anche che insistono già impianti Fer di grandi dimensioni visibili da tutto il comprensorio del lago di Bolsena. Riteniamo necessario coinvolgere il territorio e le comunità locali nelle decisioni inerenti la realizzazione di nuovi impianti, visto che l'area nord della Tuscia è stata già interessata da una massiccia occupazione di suolo con impatti paesaggistici rilevanti in una delle zone più attrattive dal punto di vista turistico. Il circolo Fdi di Montefiascone intende ringraziare il Governo Meloni per la decisione assunta, resa possibile grazie all'impegno diretto del presidente della Commissione Ambiente della Camera Mauro Rotelli, del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca unitamente all'assessore all'Agricoltura Giancarlo Righini, dei consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli, che ancora una volta hanno dimostrato vicinanza al territorio e hanno soprattutto tutelato i diritti delle nostre comunità'. Così il circolo Fratelli d'Italia di Montefiascone