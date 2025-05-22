Palestra di Santa Barbara: il TAR respinge la sospensiva, si sblocca l'utilizzo della struttura

22/05/2025 - 10:58



VITERBO - Si esprime piena soddisfazione per la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dal Consorzio Santa Barbara Sport e Salute contro l’assegnazione della palestra comunale al Comitato provinciale Libertas.

Questa scelta evita il rischio che la struttura resti inutilizzata per ulteriori due anni e consente di procedere verso una decisione di merito, attesa entro ottobre 2025.

È fondamentale che la palestra di Santa Barbara, attesa da tempo dalla cittadinanza, possa finalmente essere fruibile, offrendo uno spazio adeguato per attività sportive e sociali nel quartiere. La decisione del TAR rappresenta un passaggio importante verso la conclusione di una vicenda complessa, nel segno della trasparenza e del rispetto delle regole amministrative.

Si auspica che l’udienza prevista per ottobre possa portare a una soluzione chiara e definitiva, nel pieno rispetto della legalità e nell’interesse della comunità viterbese.