''Outdoor education'' al parco archeologico di Sutri

Un centro estivo nuovo ed alternativo

08/08/2020 - 11:03



SUTRI - Per i bambini tornare a giocare insieme rispettando le norme igienico comportamentali che contrastano la diffusione del Covid 19 è possibile. A dimostrarlo è il progetto Esco, conosco, creo, invento e divento, completamente finanziato con il contributo della Regione Lazio ed in programma a partire da lunedi 17 agosto presso il Parco archeologico dell’Antichissima città di Sutri. Si tratta di un centro estivo ma nuovo ed alternativo, ispirato ai principi dell’outdoor education ed ideato da APS A Piccoli Passi che permetterà a ben 70 bambini tra i 6 e gli 11 anni di partecipare a titolo completamente gratuito a tantissime attività che consentiranno la conoscenza del patrimonio archeologico e naturalistico del parco nonché la ripresa della socializzazione dopo il lungo e duro periodo del lockdown. Tanti laboratori, giochi per conoscere la natura, la storia e le bellezze del parco di nuovo insieme anche se a distanza poiché il progetto è stato ideato per poter rispettare tutte le direttive nazionali e regionali per evitare la diffusione del Covid 19. Laboratori ed attività in piccoli gruppi, rispetto delle norme igieniche, giochi ed attività fisica all’aria aperta con distanziamento e l’intervento di tanti esperti che permetteranno ai bambini di vestire per un giorno i panni di guida turistica, biologo, archeologo e pittore. Numerose le proposte per conoscere Romani, Etruschi, il periodo medievale ed il contesto naturalistico e geologico del parco grazie ai laboratori ed alle visite guidate presso l’Anfiteatro, la necropoli, il Castello di Carlo Magno, il Bosco Sacro e Villa Savorelli. L’apprendimento non si limita al patrimonio del parco poiché il sabato i gruppi visiteranno la nuova mostra del Museo di Palazzo Doebbing mentre la domenica si troveranno nuovamente all’esterno per una festa finale. Il progetto, patrocinato dal Comune di Sutri, verrà ripetuto nella settimana dal 7 al 13 settembre. La APS A Piccoli Passi, che nel mese di luglio è stata impegnata nei centri estivi presso la propria struttura per tantissimi bambini fino agli 8 anni, è felicissimo di poter dare l’opportunità anche ai ragazzi più grandi di fare questa nuova esperienza dimostrando che si può stare insieme, giocare, conoscere e divertirsi rispettando le norme nuove igienico-comportamentali, vivendo tutte queste esperienze all’esterno, nella natura, riappropriandosi dei propri spazi e della propria condizione di bambini.