Ottimi risultati raggiunti grazie alla vaccinazione nel Viterbese

I grafici indicano che continuano a diminuire, presto la pandemia sarà solo un ricordo

22/07/2021 - 07:01



VITERBO – Prosegue con successo la campagna vaccinale nel Viterbese. Sono state già somministrate più di 287'000 dosi.

Come si nota dai grafici, le persone che hanno contratto il famigerato Covid-19 sono sempre di meno con l’estensione della fascia di popolazione che può ricevere la dose vaccinale. Le colonne presenti nei grafici mostrano il numero di positivi, alla quale sono stati sottratti i guariti, registrati giornalmente.

Da quando è iniziata la campagna vaccinale nel Lazio, ovvero l’8 febbraio ed era dedicata agli over 80, i contagi quotidiani rimanevano sotto la soglia dei 200 positivi al giorno raggiungendo il picco massimo con 181 positivi registrati il 23 febbraio. Continuando con la vaccinazione a fasce di età, dal primo aprile la vaccinazione è stata aperta agli under 60 e in questo periodo si registra ulteriormente un abbassamento della soglia dei contagiati giornalieri, infatti il picco massimo risulta essere di 153 positivi il 23 aprile.

Estendendo ulteriormente la fascia di età, fino ad arrivare agli open day dove qualsiasi maggiorenne poteva prenotarsi con un semplice click e recarsi all’hub vaccinale per ricevere la propria dose, si nota un ulteriore diminuzione dei contagi.

A maggio si riscontra l’ultimo picco con un cospicuo numero di positivi: 123 contagiati registrati in data 11 maggio, dopo quel giorno, altri massimi della curva riguardano 64 contagi il 7 giugno e successivamente si registrano massimo una decina di casi al giorno.

Agli inizi di Luglio quasi un terzo delle persone presenti nella provincia di Viterbo ha completato, ovvero 104'000 vaccinati su 317.030 persone totali, il proprio ciclo di vaccinazione contro il Sars-Covid-2. Considerando che i vaccini sono tutt’ora somministrati ed è ancora possibile prenotare la propria dose, si avvicina il giorno in cui la pandemia sarà solo un ricordo.

Nella provincia di Viterbo vengono eseguite le seguenti vaccinazioni negli hubs indicati:

Sedi vaccinali Pfizer

• Viterbo: presso ospedale Belcolle - blocco D - ingresso A - primo piano

• Tarquinia: presso ospedale - secondo piano - stanza 41

• Civita Castellana: presso ospedale, piano 0

• Ronciglione: presso ospedale, piano 0

• Acquapendente: presso ospedale

• Soriano nel Cimino: presso Casa della Salute

• Bagnoregio: presso Casa della Salute

• Bolsena: presso Poliambulatorio

• Montefiascone: presso ospedale

• Cura di Vetralla: Via del lavoro,2

Sedi vaccinali Vaxevria

• Viterbo: presso parrocchia della Grotticella, via Antonio Brunelli

• Tarquinia: Via delle Torri, 60

• Civita Castellana: presso Centro Commerciale Marcantoni, sala Mice, Piazza G. Mazzini 2

Sedi vaccinali Johnson & Johnson (Janssen)

• Viterbo: presso Nuova Santa Teresa, strada Tuscanese

• Da lunedì 24 maggio prenotazione vaccinazione nelle farmacie

Fonte grafici: https://statistichecoronavirus.it/coronavirus-italia/coronavirus-lazio/coronavirus-viterbo/