Orte, treni a rischio modifiche: lavori notturni sulla linea per Roma

Dal 28 febbraio al 9 marzo variazioni e bus sostitutivi tra Orte e Roma Tiburtina. Coinvolti anche Alta Velocità, Intercity e linee regionali FL1 e RomaFirenze

28/02/2026 - 12:25



ORTE – Disagi in vista per pendolari e viaggiatori dell’Ortano e dell’intero territorio viterbese. Dal 28 febbraio al 9 marzo sono previste modifiche alla circolazione ferroviaria che interesseranno direttamente la linea lenta Orte–Roma Tiburtina e, più in generale, i collegamenti verso la Capitale e Firenze.

I provvedimenti si rendono necessari per lavori alle pensiline della stazione di Roma Termini e per le corse prova del sistema ERTMS programmate nel mese di marzo 2026.

Linea Orte–Roma interrotta nelle ore notturne

Nel dettaglio, le linee DD Chiusi Sud–Roma Tiburtina e LL Orte–Roma Tiburtina saranno interrotte:

dalle 23.00 alle 6.30 nelle notti tra il 28 febbraio e il 1° marzo e tra il 7 e l’8 marzo;

dalle 22.30 alle 5.30 nelle notti tra il 1° e il 2 marzo e tra l’8 e il 9 marzo.

Per il territorio di Orte questo significa stop ai collegamenti ferroviari nelle fasce notturne indicate, con possibili ripercussioni anche sulle prime corse del mattino e sulle ultime della sera.

Bus sostitutivi tra Orte e Roma Tiburtina

Per alcuni collegamenti sarà attivato un servizio di bus sostitutivi tra le stazioni di Roma Tiburtina e Orte. I tempi di percorrenza potranno però aumentare in base al traffico stradale e i posti disponibili potrebbero essere inferiori rispetto alla normale capienza dei treni.

Sui bus non sarà consentito il trasporto di biciclette e monopattini elettrici, né di animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida per non vedenti.

Coinvolta anche l’Alta Velocità e gli Intercity

Le modifiche non riguarderanno solo il traffico locale. Alcuni treni Frecciarossa e Frecciargento in transito tra Roma e Firenze subiranno limitazioni di percorso fino a Firenze Santa Maria Novella, con cancellazione della tratta Roma–Firenze, variazioni di orario e possibili allungamenti dei tempi di viaggio.

Variazioni sono previste anche per un Intercity Prato–Roma e per diversi Intercity Notte sulle relazioni Milano–Siracusa/Palermo, Trieste–Roma, Bolzano–Roma e Torino–Salerno, con modifiche di percorso o soppressione di fermate intermedie.

Modifiche anche alle linee regionali

Per quanto riguarda il servizio regionale, subiranno variazioni le prime corse del mattino e le ultime della sera delle linee:

FL1 Orte–Fiumicino Aeroporto

FL2 Roma–Avezzano

FL4V Roma–Velletri

FL6 Roma–Cassino

FL7 Roma–Latina

FL8 Roma–Nettuno

Leonardo Express

Terni–Rieti–L’Aquila

Roma–Firenze

Pendolari e viaggiatori sono invitati a consultare, in prossimità della data di partenza, i canali ufficiali di Trenitalia e le comunicazioni ricevute via mail o SMS, in particolare per chi ha acquistato un biglietto digitale regionale.

Per Orte e per l’intero comprensorio dell’Alto Lazio si prospettano dunque giorni di possibili disagi, soprattutto per chi utilizza il treno nelle prime ore del mattino o in tarda serata per motivi di lavoro o studio.