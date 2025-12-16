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Oriolo Romano, nuova operazione anti-bracconaggio nel Parco Bracciano-Martignano
Blitz disposto dalla Procura di Viterbo, in azione Guardiaparco e Carabinieri: sequestrati cellulari, carabine e pistole, tre denunciati
16/12/2025 - 00:44

 

ORIOLO ROMANO - Quattro carabine con ottiche di puntamento notturno più 22 armi lunghe, 2 pistole e 4 cellulari: è questo il risultato dell'azione disposta dalla Procura della Repubblica di Viterbo all'interno del territorio del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano e condotta in sinergia dai Guardiaparco della Regione Lazio coi militari della stazione dei Carabinieri di Oriolo Romano (Viterbo). Si tratta di un nuovo blitz anti-bracconaggio per contrastare la piaga della caccia illegale. Oltre al materiale sottoposto a ritiro precauzionale e sequestro penale, l'azione è poi finita in una serie di perquisizioni domiciliari e di veicoli nei confronti di tre residenti ad Oriolo Romano (Viterbo), chiamati dalla magistratura ora a rispondere dell'accusa di reato di caccia criminale e introduzione di armi proibite all'interno dell'area naturale protetta: violate le leggi sulla tutela degli habitat e della fauna selvatica.

Chiarisce l'ente di gestione del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano: 'fermo restando la presunzione di non colpevolezza dei tre fermati fino a sentenza definitiva, il bracconaggio notturno all'interno del Parco è comunque un'attività illegale. Oltre ad arrecare un 'vulnus' alla fauna selvatica, rappresenta anche una attività potenzialmente molto pericolosa per i fruitori del Parco, ma pure per gli stessi trasgressori. Grazie al sostegno della autorità giudiziaria, l'attenzione dell'ente regionale di Bracciano-Martignano nella repressione di questi reati è massima, così come alta anche per le altre forze di polizia che collaborano fattivamente e in sinergia coi Guardiaparco. Si auspica un sempre maggiore sostegno anche da parte della popolazione locale. L'intento è limitare sempre più il fenomeno dell'attività criminale del bracconaggio notturno, estremamente grave per l'ambiente e pericoloso pure per la vita umana.'




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