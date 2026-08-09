Open di Valentano, domenica di grandi finali: Militi Ribaldi-Tartaglione e Nai-Monteverde si giocano il titolo

Il torneo Memorial Aldo Mariani e Gianni Pesci entra nella giornata decisiva: in programma anche la finalina del tabellone limitato di Terza Categoria

09/08/2026 - 11:13



VALENTANO - Il Torneo di Tennis Open Valentano “Memorial Aldo Mariani e Gianni Pesci” entra nella sua fase più attesa, con una domenica destinata a regalare spettacolo e grandi sfide. Dopo un sabato ricco di sorprese, sono stati definiti i protagonisti delle finalissime dei tabelloni maschile e femminile.

Nel torneo maschile, a contendersi il titolo saranno l'umbro Andrea Militi Ribaldi, testa di serie numero 1 e classificato 2.3 del Tennis Club Open srl Orvieto, e l'outsider fiorentino Salvatore Tartaglione, 2.5 del Tennis Club Castel Fiorentino.

Militi Ribaldi ha conquistato l'accesso alla finale al termine di una semifinale particolarmente combattuta contro il 2.6 Edoardo Morera dell'Academy Colle Diana Sutri. Dopo aver ceduto il primo set per 6-4, il numero uno del tabellone ha cambiato ritmo, imponendosi nettamente nel secondo parziale per 6-0 e chiudendo poi la partita sul 6-4.

La sorpresa della giornata è arrivata invece dalla parte bassa del tabellone, dove Tartaglione ha eliminato la testa di serie numero 2, il romano Lorenzo D'Intini del Play Pisana SSDA. Il fiorentino ha perso il primo set per 6-4, ma ha immediatamente riequilibrato l'incontro con un identico 6-4, per poi completare l'impresa nel terzo parziale, vinto 6-3.

Nel femminile finale tra Nai e Monteverde

Tutto secondo pronostico, invece, nel tabellone femminile, dove la finale metterà di fronte la toscana Amanda Nai, testa di serie numero 1 e 2.4 del Circolo Tennis Piancastagnaio, e la romana Flavia Monteverde, numero 2 del seeding e classificata 2.5 del Forum Sport Center.

La Nai ha superato in semifinale la barese 2.6 Antonia Aragosa della Società Ginnastica Angiulla con il punteggio di 6-4, 6-2.

Ancora più netto il successo di Flavia Monteverde, che nella parte bassa del tabellone ha lasciato appena un game alla piemontese Bianca Cascio, 2.7 del Nord Tennis Sports4 Friends, imponendosi per 6-0, 6-1.

A completare il programma della giornata sarà inoltre la finalina per l'assegnazione del titolo nel tabellone limitato di Terza Categoria, con un derby tutto senese tra la 3.2 Francesca Signorini dell'ASD Tennis Club Poggibonsi e la 3.3 Chiara Ginanneschi del Circolo Tennis Abbadia San Salvatore.

Una domenica, dunque, ricca di appuntamenti e di grande tennis, pronta a mettere il punto finale a un torneo che ha visto in campo giocatori e giocatrici di alto livello e che, giornata dopo giornata, ha regalato sfide combattute e risultati a sorpresa.