Open day vaccinazione anti-Covid: a Viterbo somministrate 209 dosi

I prossimi appuntamenti sono in programma per il 20 e 21 gennaio

08/01/2024 - 07:37



VITERBO - Torna a circolare il 'Covid' e, di conseguenza, la necessità dei più fragili, o meno, di vaccinarsi.

Per questo la regione Lazio ha organizzato un Open day dal 6 al 7 gennaio, senza prenotazione, presso le strutture sanitarie delle diverse città. A Viterbo l'appuntamento è stato presso la Cittadella della Salute.

E dal bollettino emerge che in tutto il Lazio, nella giornata di sabato, sono state effettuate più di mille vaccinazioni, mentre nella giornata di domenica sono state 1844.

A Viterbo l'open day si è svolto nella sola giornata di ieri. Sono state somministrate 209 dosi.

I prossimi appuntamenti sono in programma per il giorno 20 e 21 gennaio.