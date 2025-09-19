Onore al Dovere: un Congresso per le Vittime e gli Invalidi del Servizio

Grande partecipazione a Viterbo per levento U.N.M.S. tra dibattiti giuridici, testimonianze toccanti e riflessioni sul riconoscimento dei diritti e del sacrificio di chi ha servito lo Stato

19/09/2025 - 09:04



VITERBO - Si è tenuto il 13 settembre 2025, presso la location “Nando al Pallone”, il congresso organizzato dalla sezione di Viterbo dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.), presieduta dall’Uff. Francesco Dott. Ruggiero. Il titolo dell’incontro, “Vittime del Dovere e invalidi per servizio: riconoscimento, giustizia e sostegno”, ha riassunto i temi centrali affrontati nel corso della giornata.

L’evento ha visto la partecipazione di circa 400 persone, tra cui rappresentanti delle istituzioni, familiari delle vittime e numerosi esperti del settore. Tra i relatori di spicco, l’avv. Simone Negro e il Col. Emidio Marangoni, membro del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, hanno animato un dibattito particolarmente sentito sulle recenti sentenze in materia di riconoscimento della causa di servizio per le vittime del dovere, del terrorismo e degli equiparati. Un confronto vivace, che ha offerto spunti di riflessione importanti per i presenti.

Di grande interesse anche l’intervento della D.ssa Annarita Aquilani, che ha approfondito temi legati alle pensioni ordinarie e privilegiate, agli assegni di incollocabilità e ai benefici fiscali, come l’esenzione IRPEF per le vittime del dovere. Il Prof. Dott. Sergio Belsanti, psichiatra, ha invece posto l’accento sulle difficoltà diagnostiche del Disturbo Post Traumatico da Stress (PTSD) rispetto al disturbo dell’adattamento, sottolineando l’importanza di una corretta valutazione clinica.

Particolarmente toccante la testimonianza di alcuni reduci di un attacco terroristico, assistiti dall’U.N.M.S. e dallo Studio Legale Negro. Le loro parole, cariche di dolore ma anche di resilienza, hanno colpito profondamente il pubblico, offrendo uno spunto di riflessione sull’importanza del sostegno umano e legale per chi ha vissuto simili tragedie.

A rendere ancora più significativo il congresso, la presenza del Presidente Nazionale dell’U.N.M.S., Uff. Antonino Mondello, e del Presidente Regionale Lazio, Cav. Col. aus. E.I. Angelo Dott. Vesto, i quali hanno conferito un attestato di Socio Benemerito a riconoscimento dell’impegno profuso a favore dell’associazione alla D.ssa Aquilani

Numerose le autorità intervenute: l’On. Enrico Panunzi, il Dott. Antonio Lanzetti (Presidente dell’Ordine dei Medici di Viterbo), il Sindaco di Vitorchiano Dott. Grassotti, il Sindaco di Soriano nel Cimino Dott. Camilli, il Sindaco di Marta Dott. Lacchini e il Socio Onorario Dott. Maurizio Capponi.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto dal Presidente Ruggiero al Comitato Direttivo Provinciale, composto dal Vicepresidente Comm. Capo P.S. Luca Mezzera, dal Segretario Ten. Col. (pil.) Andrea Sterpa e dal Consigliere Lgt CC Cav. Paolo Dott. De Cicco, per l’eccellente organizzazione dell’evento.

In chiusura, il Presidente Ruggiero ha ribadito:

“È fondamentale che la società riconosca il sacrificio di questi eroi e che si continui a lavorare per migliorare le condizioni in cui operano. Si tratta di un tema di grande rilevanza e attualità, che merita di essere trattato con dignità e attenzione. Invitiamo la stampa a dare voce a questi eventi per diffondere un messaggio di rispetto e gratitudine verso chi ha servito il Paese con coraggio e dedizione.