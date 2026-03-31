Ondata di furti nelle campagne: il Viterbese nel mirino di una banda specializzata

Colpite diverse aziende agricole della provincia: sottratti macchinari di valore e attrezzature

31/03/2026 - 10:28



VITERBO - Il settore agricolo della Tuscia è sotto scacco. Nelle ultime settimane, una serie di furti sistematici ha colpito numerose aziende del territorio, segnando un’escalation che fa ipotizzare agli inquirenti l’azione di una banda criminale strutturata e dotata di una logistica sofisticata.

I malviventi agiscono con precisione chirurgica, solitamente durante le ore notturne, puntando a obiettivi specifici

Attrezzature professionali: Scuotitori per la raccolta delle olive, decespugliatori e motoseghe di marche prestigiose.

Carburante: In diversi casi sono stati svuotati i depositi di gasolio agricolo delle aziende.

La velocità d’esecuzione e la capacità di neutralizzare i sistemi di sorveglianza suggeriscono che i criminali effettuino sopralluoghi preventivi per individuare le vie di fuga più rapide e i punti deboli delle tenute.

I Carabinieri e la Polizia di Stato stanno analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza poste lungo le arterie principali per individuare i mezzi pesanti (probabilmente camion o furgoni telonati) utilizzati per il trasporto della refurtiva. Si sospetta che i macchinari rubati siano destinati al mercato nero estero, in particolare verso l'Est Europa, o alla rivendita di pezzi di ricambio non tracciabili.

Le associazioni di categoria esprimono forte preoccupazione per un fenomeno che non arreca solo un danno economico immediato, ma paralizza l'attività lavorativa in momenti cruciali della stagione agraria.

Consigli per la sicurezza: Le autorità invitano i proprietari a non lasciare le chiavi a bordo dei mezzi, a dotare i macchinari di sistemi GPS occultati e a segnalare immediatamente qualsiasi movimento sospetto o veicolo sconosciuto nelle vicinanze delle proprietà.