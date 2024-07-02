Ombre Festival: il programma per domani 3 luglio

Due appuntamenti a Viterbo e uno a Bagnoregio

02/07/2024 - 14:24



VITERBO - PROGRAMMA 03 LUGLIO 2024

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Gabriella Genisi - ore 21,15

Nata a Bari e vive in Puglia. Autrice di numerosi libri, diversi dei quali sono tradotti all’estero. È l’ideatrice della serie poliziesca dedicata alle indagini di Lolita Lobosco (pubblicata da Sonzogno), dalla quale è stata tratta una serie tv andata in onda su Rai Uno con protagonista Luisa Ranieri e trasmessa in tutto il mondo. Il suo Pizzica amara (Rizzoli 2020) è stato inserito da la Lettura tra i migliori libri del 2019. In un sondaggio del Corriere della Sera, insieme a Camilleri è risultata la giallista più amata d’Italia. Presenta il suo ultimo libro “Giochi di ruolo” edito Marsilio, uno spinoff della fortunata serie di Lolita Lobosco con protagonista Giancarlo Caruso, il poliziotto che si distingue per la somiglianza con Frank Serpico e la rombante Harley-Davidson, e che di Lolita è stato il fidanzato. Presenta Elena Cacciatore.

PIAZZA DEL GESU’

JAZZ NOTES - ore 21,30

Quattro validissimi musicisti per questi “appunti sul jazz”. Questo il titolo del progetto che vuole anche raccontare di come nel jazz, nella creazione di quello che si definisce il “suono” del gruppo siano importanti le affinità musicali ma anche il piacere di gustare le invenzioni dei compagni di strada e la libertà di pensiero che il suonare insieme permette.

Suonano:

Pier Paolo Iacopini, sax tenore

Fabio Fenucci, chitarra

Gigi Rossi, Contrabbasso

Marcello Spagnolo, batteria

BAGNOREGIO

CASA DEL VENTO

Gabriella Genisi - ore 19,00

Nata a Bari e vive in Puglia. Autrice di numerosi libri, diversi dei quali sono tradotti all’estero. È l’ideatrice della serie poliziesca dedicata alle indagini di Lolita Lobosco (pubblicata da Sonzogno), dalla quale è stata tratta una serie tv andata in onda su Rai Uno con protagonista Luisa Ranieri e trasmessa in tutto il mondo. Il suo Pizzica amara (Rizzoli 2020) è stato inserito da la Lettura tra i migliori libri del 2019. In un sondaggio del Corriere della Sera, insieme a Camilleri è risultata la giallista più amata d’Italia. Presenta il suo ultimo libro “Giochi di ruolo” edito Marsilio, uno spinoff della fortunata serie di Lolita Lobosco con protagonista Giancarlo Caruso, il poliziotto che si distingue per la somiglianza con Frank Serpico e la rombante Harley-Davidson, e che di Lolita è stato il fidanzato.

Presenta Elena Cacciatore.