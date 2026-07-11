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Ombre Festival, Emanuele Filiberto presenta 'La Regina di Maggio'
Lunedì 13 luglio nel cortile di Palazzo dei Priori l'incontro dedicato al libro sulla figura di Maria José, ultima regina d'Italia
11/07/2026 - 17:35

VITERBO - Prosegue con grande successo ad ogni appuntamento il cartellone di Ombre Festival a Viterbo.

Lunedì 13 luglio 2026 grande attesa per l’incontro con Emanuele Filiberto membro di Casa Savoia.

Emanuele Filiberto, volto televisivo ed imprenditore di successo, presenterà il suo libro “La Regina di Maggio” edito da Sperling & Kupfer, un memoriale intimo dedicato a sua nonna Maria José, l’ultima regina d’Italia.

In dialogo con Marina Bernini e Paolo Casini racconterà quel che resta di una famiglia quando la storia ne travolge il destino.

Ombre Festival, diretto da Alessandro Maurizi, è sostenuto da Comune di Viterbo, Regione Lazio, Consiglio regionale del Lazio, Comune di Tuscania, Polizia di Stato, Comitato nazionale per le celebrazioni francescane, Ance, Unindustria, Fondazione Carivit ed è partner dell’iniziativa Viterbo Tuscia 2033 Capitale Europea della Cultura.

Ore 21,15 Cortile Palazzo dei Priori, ingresso libero.




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