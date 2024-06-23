Oltre un chilo di droga scoperto sulla spiaggia di Tarquinia Lido

Si ipotizza di un carico disperso in mare

23/06/2024 - 12:36



di SDA

TARQUINIA - Un pacco nero contenente oltre un chilo di droga è stato trascinato in spiaggia dal mare, suscitando numerosi interrogativi. La provenienza del pacco non è ancora chiara, ma gli inquirenti ipotizzano che possa far parte di un carico più grande disperso in mare. Tuttavia, nessuna ipotesi è esclusa in questa fase iniziale delle indagini.

Il panetto di cocaina è stato trovato da un bagnino della Lifeguard Italia, come racconta Paolo Pizzala, responsabile territoriale Lazio. Il ritrovamento è avvenuto sul tratto di spiaggia di fronte al monumento di Tarquinia Lido.

Dopo aver iniziato il turno e notato alcune persone già in spiaggia, il bagnino ha deciso di fare una passeggiata. Durante questa passeggiata, ha inciampato in un blocchetto nero. Accortosi subito che l’involucro aveva qualcosa di strano, il bagnino ha scattato una foto e, indossati i guanti, ha spostato il pacco sotto la sua postazione.

Dopo aver aperto l'involucro per verificarne il contenuto, il bagnino ha trovato al suo interno della polvere bianca. Il bagnino ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, che si sono precipitate sul posto.

La cocaina, che pesava oltre un chilo, è stata sequestrata. Gli inquirenti stanno attualmente conducendo indagini per fare luce su questa vicenda e determinare l’esatta provenienza del pacco. Gli ulteriori accertamenti della polizia saranno cruciali per chiarire i dettagli di questo inquietante ritrovamento.