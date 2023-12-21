''Oltre 600mila rifiuti da tutta la Regione''

La conferenza dei servizi dà l'ok ampliamento della discarica a servizio del Lazio, la sindaca Frontini promette battaglia

21/12/2023 - 06:57



VITERBO - Via libera dalla Pisana all'ampliamento della discarica di Monterazzano (seppur con una volumetria dimezzata rispetto alle richieste di Ecologia Viterbo) ma a servizio del Lazio.

L'ok è arrivato ieri dalla conferenza dei servizi che però, non ha cancellato la previsione secondo cui l'impianto è a servizio dell'intera Regione. Il Comune di Viterbo che ha votato contro preannuncia battaglia.

La sindaca Frontini, infatti, spiega che ''nella seduta odierna della conferenza di servizi sulla realizzazione del nuovo invaso VT4 a Monterazzano, la Regione ha dato il via libera a oltre 600.000 nuove tonnellate di rifiuti, provenienti da tutto il Lazio, con la previsione di far esaurire questo nuovo lotto in appena 7 anni.

Per il Comune ero presente personalmente, con i funzionari e consulenti legali che seguono il ricorso già presentato - prosegue la sindaca - a cui se ne accoderà un altro non appena sarà pubblicato il provvedimento di autorizzazione. Abbiamo confermato il nostro parere nettamente contrario per tanti motivi, ma soprattutto per la prescrizione che prevede il conferimento da tutto il territorio regionale, ennesimo schiaffo della politica romana nei confronti della Tuscia, terra di turismo e agricoltura''.

Per la sindaca Frontini: ''si profila una nuova battaglia all’orizzonte, a difesa del territorio, e noi la combatteremo fino in fondo!''