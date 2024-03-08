Oltre 367 milioni di euro di finanziamenti a imprese e famiglie nel 2023

Dati emersi durante la riunione della BCC di Roma

08/03/2024 - 14:22



VITERBO - Nella zona dell’Alto Lazio, al 30 settembre 2023, i finanziamenti a imprese e famiglie sono stati di 367 milioni di euro(+3% rispetto all’anno precedente), mentre la raccolta ha toccato quota 428 milioni (+11,7%). Numeri che confermano un rapporto profondo e costruttivo con le comunità locali. È quanto emerso ieri a Viterbo durante la riunione della BCC di Roma con i soci dell’Alto Lazio, alla presenza di oltre 300 persone.

Nello stesso periodo il Comitato Locale dei Soci BCC Roma operante nell’area ha riconosciuto più di 95mila euro a fondo perduto, dei quali 43mila euro sono stati donati per attività di beneficenza a parrocchie, enti di volontariato, associazioni impegnate nel sociale, e più di 52mila sono stati invece erogati per eventi sportivi, culturali e di promozione del territorio. I soci della zona Alto Lazio sono più di 5mila.

Le riunioni locali, che stanno attraversando tutti i territori in cui è presente BCC Roma (Lazio, Abruzzo, Molise e Veneto), rivestono quest’anno un significato particolare perché servono ad accompagnare la Banca verso la celebrazione del suo settantesimo anniversario: l’istituto capitolino nacque infatti nel 1954 per iniziativa di 38 cooperatori in una zona periferica della Capitale, dove la piccola impresa, le famiglie e gli artigiani avevano bisogno di una interlocuzione creditizia seria, concreta e, soprattutto, solidale.

“Dal 1954 siamo cresciuti”, ha detto il Presidente Maurizio Longhi, “maconservando sempre lo stesso spirito cooperativistico, in grado di coniugarela solidità patrimoniale, con il saldo riferimento ai valori fondanti del Credito Cooperativo. Ed è anche con queste riunioni che la Banca adempie al suo compito di rafforzare il rapporto mutualistico, dando senso a quel modello di governance democratica di cui siamo portatori, sempre aperto al confronto con la base sociale”.

Nel corso della riunione il Direttore Generale Gilberto Cesandri ha illustrato il positivo andamento complessivo della Banca. Al 30 settembre 2023 BCC Roma può contare su una raccolta allargata di 14,6 miliardi (+3,8%) e impieghi alla clientela per oltre 10 miliardi (+1,3%). La banca vanta anche 902 milioni di Fondi propri e un Cet1 pari al 19%, largamente superiore ai requisiti prudenziali richiesti.

Alla riunione hanno preso parte numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale, del terzo settore e delle istituzioni, tra cui Chiara Frontini (Sindaca di Viterbo) e altri primi cittadini dei comuni limitrofi.