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Oltre 1600 visitatori per il presepe vivente di Tarquinia nel monastero di Santa Lucia
Prossimo appuntamento fissato per il 6 gennaio con il tradizionale arrivo dei Re Magi a dorso di cammello
28/12/2025 - 12:06

TARQUINIA – Grande partecipazione e apprezzamento per la rievocazione inaugurale del presepe vivente di Tarquinia, che ha accolto oltre 1600 visitatori nel suggestivo monastero di Santa Lucia delle Benedettine.

La rappresentazione si è snodata lungo un percorso immersivo all'interno della struttura, animato da scene di vita quotidiana, antichi mestieri e figuranti in costume. Un itinerario emozionante, capace di ricreare atmosfere autentiche e di valorizzare un luogo di altissimo valore storico, artistico e spirituale, che ospita le Monache Benedettine del Santissimo Sacramento.

Un sentito ringraziamento va alla comunità delle suore che, con entusiasmo e disponibilità, ha aperto le porte del monastero generalmente chiusa al pubblico; alla Polizia Locale, alle forze dell'ordine e all'Aeopc per il fondamentale supporto garantito nella gestione dell'evento; e ai figuranti che, con impegno e passione, hanno dato vita alla rievocazione.

La manifestazione è organizzata dall'associazione Presepe Vivente Città di Tarquinia e dal Comune di Tarquinia, con il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Viterbo e della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, a conferma di una collaborazione virtuosa tra istituzioni e realtà associative del territorio.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 6 gennaio 2026, con il tradizionale arrivo dei Re Magi a dorso di cammello, che sfileranno per le vie del centro storico, rinnovando uno dei momenti più attesi e spettacolari della rievocazione.




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