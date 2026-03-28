Olio, la Tuscia protagonista al Premio Roma Evo

A Roma brillano le eccellenze della provincia di Viterbo, successi nelle categorie DOP Canino e Tuscia e accesso alla finale nazionale Ercole Olivario

28/03/2026 - 15:56



VITERBO – La Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma ha ospitato oggi la cerimonia ufficiale di premiazione del 'Premio Roma Evo - XXXIII Concorso regionale per i migliori olii extravergine di oliva del Lazio', il concorso regionale che celebra l'eccellenza della produzione olivicola del Lazio. Il Concorso è promosso dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso la propria Azienda Speciale Sviluppo e Territorio, per lo sviluppo e la crescita di Roma e della regione Lazio, con il supporto tecnico-scientifico di Agro Camera, in collaborazione con la Regione Lazio, le associazioni di categoria di settore e le altre Camere di Commercio della regione tra cui quella di Rieti Viterbo.

Nonostante un'annata complessa, segnata da criticità climatiche che hanno limitato le quantità prodotte, il livello qualitativo degli oli presentati si è confermato ottimo, con le province di Rieti e Viterbo nel ruolo di assolute protagoniste, come ribadito anche dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Francesco Monzillo, presente oggi all'evento.

Il territorio della Tuscia viterbese ha ottenuto risultati eccezionali, dominando diverse categorie del concorso. Tra i riconoscimenti più significativi, spicca il successo dell'azienda Etruscan Kantharos di Gelsomini Flavia di Canino, che oltre a conquistare il primo posto nella categoria DOP Canino (fruttato medio) con l'Olio Extravergine di Oliva DOP Canino, è stata insignita dei premi speciali come Migliore Impresa Femminile e Miglior Giovane Imprenditore. Sempre nell'ambito della denominazione Canino, l'eccellenza è stata ribadita da Mazzi Mirella di Ischia di Castro, vincitrice nel fruttato leggero con l'olio Oleum Aeternum, dall'Olivicola di Canino Soc. Agr. Cooperativa, prima nel fruttato intenso con il proprio DOP Canino, e dai piazzamenti sul podio dell'Oleificio Sociale Cooperativo di Canino (secondo nel fruttato leggero con il DOP Canino) e del Frantoio Gentili di Farnese (secondo nel fruttato medio con il DOP Canino Gentili).

Tanti riconoscimenti anche nella categoria DOP Tuscia, con i primi premi assegnati all'Oleificio Battaglini di Bolsena per il DOP Tuscia Battaglini e alla Soc. Agr. Sciuga di Montefiascone per Il Molino Tuscia DOP, mentre nella categoria Extravergine si sono distinte le imprese viterbesi Frantoio Cioccolini di Vignanello, secondo classificato nel fruttato medio con l'olio Essenziale, e l'azienda LaRiservaBio di Dario Papacchini di Tuscania, destinataria di una menzione speciale per l'olio Rivellino.

La provincia di Rieti ha confermato il prestigio della propria tradizione olivicola grazie all'azienda Eredi di Ceccarelli Roberto di Fara in Sabina, che ha trionfato nella categoria Extravergine (fruttato leggero) con l'olio Lorelè. Importante anche il riconoscimento per l'Azienda Agricola F.lli Rosati Ermanno e Francesco, sempre di Fara in Sabina, che ha ottenuto una menzione speciale per la Sabina DOP (fruttato leggero) con l'etichetta Colle dei Frati.

Alcune di queste eccellenze rappresenteranno il territorio alla selezione finale del concorso nazionale Ercole Olivario, dove il Lazio approderà con ben 16 etichette totali. Tra i finalisti dell'alto Lazio figurano il Frantoio Cioccolini con Essenziale, l'Oleificio Sociale Cooperativo di Canino e l'Olivicola di Canino Soc. Agr. Cooperativa con i rispettivi DOP Canino, e l'Az. Agr. Ceccarelli S.S. con l'olio Colle San Lorenzo