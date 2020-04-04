Oggi alle 16 il via alla Maratona solidale per gli ospedali di Bergamo e Viterbo

04/04/2020 - 10:55



VITERBO - Con il patrocinio del CESVI di Bergamo e della ASL di Viterbo, Telelazionord, Corriere di Viterbo,, Viterbonews24, La Fune, Eventi della Tuscia, Media e Sipario, Diretta Sport Viterbo, Tele Radio Orte, Lamiacittanews, Newtuscia, Tusciatimes, Latuaetruria, Spazio Musica, Supersix Lombardia, Rete Oro, Amici Network e Gruppo Sciscione, oggi alle 16 daranno il via tutti insieme a 'FATTI IN CASA' .

una maratona televisiva con artisti, cantanti, attori,musicisti e giornalisti al fine di raccogliere fondi per due realtà ospedaliere fortemente impegnate nella lotta contro la diffusione del coronavirus.

La prima raccolta è in soccorso del reparto di terapia intensiva di Belcolle. RaccoltI già circa 100 mila euro si punta a raggiungere lo step dei 150 mila euro:

https://www.gofundme.com/f/aiutiamobelcolle?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet

La seconda raccolta è dedicata al territorio bergamasco, drammaticamente colpito con migliaia di persone contagiate. I medici e tutto il personale dell'Asst Papa Giovanni XXIII stanno lavorando senza sosta. Possiamo aiutarli rinforzando la terapia intensiva dell'Ospedale Papa Giovanni.

Per questo puntiamo ad acquisire:

- Ventilatori

- Dispositivi di ventilazione non invasiva

- Monitoraggio emodinamico

- Cuffie, camici e occhiali monouso

Tutti i fondi raccolti saranno versati all'Ospedale Papa Giovanni ad eccezione di una quota che sarà destinata all'assistenza agli anziani soli a Milano e a Bergamo (consegna pasti, spesa, mascherine e medicinali a domicilio).

link

https://www.gofundme.com/f/emergenza-covid-cesvi-per-bergamo

La trasmissione andrà in onda dalle 16 alle 19 del 4 aprile, su Telelazionord(canale 629) su Tele Radio Orte ,su Rete Oro, sulle televisioni del circuito supersix ( Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna canale 88) ed in streaming su tutti i siti e le pagine facebook delle testate locali che hanno aderito.

Ecco l'elenco completo di tutti i partecipanti in rigoroso ordine alfabetico, come è giusto, perchè qualunque sia il valore di ciascuno, la disponibilità e la voglia di fare del bene è stata identica per tutti:

VIGNOLA ROBERTO VICE DIRETTORE CESVI

ALAIMO GAETANO\GREGORI MICHELANGELO GIORNALISTA\ATTORE

ARAMINI MAX CANTANTE

ARCURI PAOLO CABARETTISTA

ARLETTI FELICE CUOCO

BASTIONI CLAUDIO CANTANTE

BENEDETTI PIETRO REGISTA ATTORE NARRATORE DI COMUNITA'

BIGLIA OSCAR CABARETTISTA

BMW CAPRIO MEDLEY GRUPPO MUSICALE

BUDANO ANTONELLO CANTANTE

CAPRETTI MARCO ATTORE

CENTO STEFANIA CANTANTE

CHIARO CARMEN ATTRICE

CIRILLO MARCELLO E TERESA PIERINI ATTORE/GIORNALISTA

CLIO CANTANTE

CONTE CLAUDIA ATTRICE

COSTA LELLA ATTRICE

D. ALESSIO CANTANTE

D'ALESSIO GIGI CANTANTE

DE CAROLIS MARCO PROMOTORE RACCOLTA BELCOLLE

DE CAROLIS RICKY PRESTIGIATORE

DIAZ 10 CANTANTE

DONETTI DANIELA DIRETTORE GENERALE ASL VITERBO

DROVANDI ENIO ATTORE

FARRIS MASSIMILIANO SPORTIVO

FERRARI MASSIMO CANTANTE

FERRI CATERINA CANTANTE

FORESTI DIEGO DIRETTORE GENERALE VITERBESE CALCIO

GAMBERI SIMONE CANTANTE

GIOE' ANDREA CANTANTE

GLORIA CANTANTE

IERUGAN IULIANA CANTANTE

LA DIVINA REGINA

LACALAMITA FRANCESCO DIRETTORE SPAZIO MUSICA

LAURENTI ALBERTO COMPOSITORE MUSICISTA

LAURENTI FRANCESCO ATTORE

LEMBO LUCIANO CABARETTISTA

LEO LAURA ATTRICE

LUZZITELLI COSTANZA INFERMIERA

MAMMORAPPO RAPPER

MANGANIELLO PAOLO ATTORE

MASOTTI GIOVANNI GIORNALISTA

MASSARO VALERIO CANTANTE

MAURIZI ALESSANDRO SCRITTORE

MELI FEDERICO CANTANTE

MENCARONI FRANCESCA/TAMANTINI ANDREA ATTRICE/REGISTA

MILIONI MATTEO DJ

MONTELLA VINCENZO ALLENATORE

MONTI LAURA CANTANTE

NICOLETTI OTTAVIO GIORNALISTA

NOCETTI GIOVANNA CANTANTE

OLIVA GIULIA E FONOTUSCIA DOPPIATRICE

OROLOGI LUCIANO MUSICISTA

PAOLACCI PIETRO CANTANTE

PIROVANO MAURIZIO CANTANTE

PITI PROFILI GIUSEPPE ed ELENA DJ

POMI ROBERTO GIORNALISTA

RIVALE TIZIANA CANTANTE

ROMEO FRANCO CANTANTE

SIMONA TARTAGLIA CAPITANI ATTRICE

SIMONTACCHI ELENA NARRATRICE

TARANTO NINO ATTORE

TONY RIGGI CANTANTE

VALDESI RICCARDO CANTANTE

VELTRI TONI CANTANTE

VIVIANI ELISABETTA CANTANTE

WALESKA CANTANTE

ZAMMA MARIO ATTORE