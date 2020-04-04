VITERBO - Con il patrocinio del CESVI di Bergamo e della ASL di Viterbo, Telelazionord, Corriere di Viterbo,, Viterbonews24, La Fune, Eventi della Tuscia, Media e Sipario, Diretta Sport Viterbo, Tele Radio Orte, Lamiacittanews, Newtuscia, Tusciatimes, Latuaetruria, Spazio Musica, Supersix Lombardia, Rete Oro, Amici Network e Gruppo Sciscione, oggi alle 16 daranno il via tutti insieme a 'FATTI IN CASA' .
una maratona televisiva con artisti, cantanti, attori,musicisti e giornalisti al fine di raccogliere fondi per due realtà ospedaliere fortemente impegnate nella lotta contro la diffusione del coronavirus.
La prima raccolta è in soccorso del reparto di terapia intensiva di Belcolle. RaccoltI già circa 100 mila euro si punta a raggiungere lo step dei 150 mila euro:
https://www.gofundme.com/f/aiutiamobelcolle?utm_source=customer&utm_medium=copy_link-tip&utm_campaign=p_cp+share-sheet
La seconda raccolta è dedicata al territorio bergamasco, drammaticamente colpito con migliaia di persone contagiate. I medici e tutto il personale dell'Asst Papa Giovanni XXIII stanno lavorando senza sosta. Possiamo aiutarli rinforzando la terapia intensiva dell'Ospedale Papa Giovanni.
Per questo puntiamo ad acquisire:
- Ventilatori
- Dispositivi di ventilazione non invasiva
- Monitoraggio emodinamico
- Cuffie, camici e occhiali monouso
Tutti i fondi raccolti saranno versati all'Ospedale Papa Giovanni ad eccezione di una quota che sarà destinata all'assistenza agli anziani soli a Milano e a Bergamo (consegna pasti, spesa, mascherine e medicinali a domicilio).
link
https://www.gofundme.com/f/emergenza-covid-cesvi-per-bergamo
La trasmissione andrà in onda dalle 16 alle 19 del 4 aprile, su Telelazionord(canale 629) su Tele Radio Orte ,su Rete Oro, sulle televisioni del circuito supersix ( Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna canale 88) ed in streaming su tutti i siti e le pagine facebook delle testate locali che hanno aderito.
Ecco l'elenco completo di tutti i partecipanti in rigoroso ordine alfabetico, come è giusto, perchè qualunque sia il valore di ciascuno, la disponibilità e la voglia di fare del bene è stata identica per tutti:
VIGNOLA ROBERTO VICE DIRETTORE CESVI
ALAIMO GAETANO\GREGORI MICHELANGELO GIORNALISTA\ATTORE
ARAMINI MAX CANTANTE
ARCURI PAOLO CABARETTISTA
ARLETTI FELICE CUOCO
BASTIONI CLAUDIO CANTANTE
BENEDETTI PIETRO REGISTA ATTORE NARRATORE DI COMUNITA'
BIGLIA OSCAR CABARETTISTA
BMW CAPRIO MEDLEY GRUPPO MUSICALE
BUDANO ANTONELLO CANTANTE
CAPRETTI MARCO ATTORE
CENTO STEFANIA CANTANTE
CHIARO CARMEN ATTRICE
CIRILLO MARCELLO E TERESA PIERINI ATTORE/GIORNALISTA
CLIO CANTANTE
CONTE CLAUDIA ATTRICE
COSTA LELLA ATTRICE
D. ALESSIO CANTANTE
D'ALESSIO GIGI CANTANTE
DE CAROLIS MARCO PROMOTORE RACCOLTA BELCOLLE
DE CAROLIS RICKY PRESTIGIATORE
DIAZ 10 CANTANTE
DONETTI DANIELA DIRETTORE GENERALE ASL VITERBO
DROVANDI ENIO ATTORE
FARRIS MASSIMILIANO SPORTIVO
FERRARI MASSIMO CANTANTE
FERRI CATERINA CANTANTE
FORESTI DIEGO DIRETTORE GENERALE VITERBESE CALCIO
GAMBERI SIMONE CANTANTE
GIOE' ANDREA CANTANTE
GLORIA CANTANTE
IERUGAN IULIANA CANTANTE
LA DIVINA REGINA
LACALAMITA FRANCESCO DIRETTORE SPAZIO MUSICA
LAURENTI ALBERTO COMPOSITORE MUSICISTA
LAURENTI FRANCESCO ATTORE
LEMBO LUCIANO CABARETTISTA
LEO LAURA ATTRICE
LUZZITELLI COSTANZA INFERMIERA
MAMMORAPPO RAPPER
MANGANIELLO PAOLO ATTORE
MASOTTI GIOVANNI GIORNALISTA
MASSARO VALERIO CANTANTE
MAURIZI ALESSANDRO SCRITTORE
MELI FEDERICO CANTANTE
MENCARONI FRANCESCA/TAMANTINI ANDREA ATTRICE/REGISTA
MILIONI MATTEO DJ
MONTELLA VINCENZO ALLENATORE
MONTI LAURA CANTANTE
NICOLETTI OTTAVIO GIORNALISTA
NOCETTI GIOVANNA CANTANTE
OLIVA GIULIA E FONOTUSCIA DOPPIATRICE
OROLOGI LUCIANO MUSICISTA
PAOLACCI PIETRO CANTANTE
PIROVANO MAURIZIO CANTANTE
PITI PROFILI GIUSEPPE ed ELENA DJ
POMI ROBERTO GIORNALISTA
RIVALE TIZIANA CANTANTE
ROMEO FRANCO CANTANTE
SIMONA TARTAGLIA CAPITANI ATTRICE
SIMONTACCHI ELENA NARRATRICE
TARANTO NINO ATTORE
TONY RIGGI CANTANTE
VALDESI RICCARDO CANTANTE
VELTRI TONI CANTANTE
VIVIANI ELISABETTA CANTANTE
WALESKA CANTANTE
ZAMMA MARIO ATTORE