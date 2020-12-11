ANNO 16 n° 193
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Cronaca Politica Spettacolo Cultura Economia Attualità Sind Appuntamenti Medicina Elezioni Scienza Segni
''Occhi sul sole'' dal Monte Rufeno: il 13 dicembre evento di divulgazione scientifica
Organizzato dall'associazione astronomica Nuova Pegasus, in diretta streaming su Youtube e Facebook
11/12/2020 - 10:54

ACQUAPENDENTE - L’Associazione astronomica Nuova Pegasus e la Riserva Naturale Monte Rufeno, organizzeranno per domenica 13 dicembre alle ore 11.00 l'evento ''Occhi sul sole'' (diretta streaming sul canale Youtube dell’Associazione e sulla pagina Facebook).

Le immagini saranno riprese con l’avveniristica strumentazione presente nel casale Monte Rufeno adibito ad osservatorio all’interno di una vera e propria ''oasi astronomica''.

L’evento rientra nel programma di divulgazione scientifica realizzato direttamente dalla Regione Lazio nell’ambito del progetto ''Parchi Lazio: eterna scoperta''.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo