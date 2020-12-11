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''Occhi sul sole'' dal Monte Rufeno: il 13 dicembre evento di divulgazione scientifica
Organizzato dall'associazione astronomica Nuova Pegasus, in diretta streaming su Youtube e Facebook
11/12/2020 - 10:54
ACQUAPENDENTE - L’Associazione astronomica Nuova Pegasus e la Riserva Naturale Monte Rufeno, organizzeranno per domenica 13 dicembre alle ore 11.00 l'evento ''Occhi sul sole'' (diretta streaming sul canale Youtube dell’Associazione e sulla pagina Facebook).
Le immagini saranno riprese con l’avveniristica strumentazione presente nel casale Monte Rufeno adibito ad osservatorio all’interno di una vera e propria ''oasi astronomica''.
L’evento rientra nel programma di divulgazione scientifica realizzato direttamente dalla Regione Lazio nell’ambito del progetto ''Parchi Lazio: eterna scoperta''.