Nuovi tipi di intrattenimento: online, live, vr

23/02/2022 - 10:59



L’avvento di internet, inizialmente nelle case e, con il passare del tempo, nei dispositivi mobili, ha permesso a fasce sempre più ampie della popolazione di avere accesso a portali online, per giocare comodamente da casa, ascoltare musica o visionare video. Il mondo dell’’intrattenimento digitale nel corso di questi ultimi anni ha infatti registrato un’evoluzione di rilevante portata, andando a braccetto con l’uso delle tecnologie più innovative. Dalle piattaforme social agli streaming (pensiamo a Netflix), le proposte a disposizione dell'utente sono davvero tante, compresa la possibilità di dilettarsi con i giochi online e vivere un'esperienza totalmente realistica. Oggi gli ambiti di applicazione del 'digital entertainment' sono enormemente cresciuti, e unitamente allo sviluppo delle nuove tecnologie la sua evoluzione sembra non arrestarsi. Ma come si sta sviluppando il mondo dell’intrattenimento online? E quali sono le sue prospettive future? Iniziamo cercando di capire a fondo la realtà virtuale e lo streaming.

La realtà virtuale al servizio dell’intrattenimento degli utenti

L’idea di potenziare lo sviluppo tecnologico nell’ambito del trattenimento online d’ora in avanti sarà certamente dominata dalla 'Realtà Virtuale' (c,d 'VR', dall’inglese 'Virtual Reality') e 'aumentata' ('AR', dall’inglese Augmented Reality). Tecnologie del tutto nuove ma che, d’ora in avanti, troveranno spazio in numerosi ambiti applicativi, anche ai fini di svago. Oltre alle varie applicazioni in ambito scientifico e militare infatti, la realtà virtuale (VR), ben si presta all’uso nel settore dell’industria video-ludica e dell’intrattenimento digitale, grazie alla sua capacità di catapultare gli utenti in un mondo completamente nuovo dominato da scenari incredibilmente verosimili, chiari, precisi e realistici.

Le applicazioni della realtà virtuale saranno davvero numerose e toccheranno anche il mondo dei games: gli analisti ritengono che il suo ricorso sarà in grado di potenziare molti servizi, nei settori più impensabili: dall’attività burocratica allo shopping, dai giochi online al turismo, e toccando persino il settore del lavoro. In relazione all’intrattenimento online non si può innanzitutto tacere il ruolo delle tecnologie streaming, che permettono di ricevere dati in tempo reale su un dispositivo di tipo elettronico (in primis computer, tablet e smartphone). Grazie ai servizi streaming è oggi possibile visionare film e serie televisive in qualunque momento e soprattutto senza essere costretti a scaricarne il contenuto sul proprio dispositivo, ma non solo: lo streaming permette persino all'utente di partecipare attivamente a giochi e tornei live, guardare le dirette sui social network ed effettuare videochiamate con altre persone.

È chiaro che la diffusione di questa tecnologia, destinata a migliorare ed evolversi sempre di più nel tempo, rappresenti un decisivo punto di rottura con il passato e un punto di grande importanza per il boom del digital entertainment, potenziandolo a 360 gradi. L’evoluzione dello streaming, negli ultimi anni, è stata davvero rilevante, le proposte lanciate a favore degli utenti sono state varie: dall’uso dei passatempi più tradizionali, elargiti in versione digitale, a quelle per l’ascolto e la visione di contenuti di tipo multimediale con audio e video, consentendo agli utenti del web di usufruire di un’offerta sempre più interessante e variegata. Uno dei settori più apprezzati degli utenti è proprio quello dello streaming online di contenuti relativi alla cultura e allo spettacolo.

Oggigiorno piattaforme come Netflix e Amazon Prime Video sono presenti nella vita quotidiana della stragrande maggioranza di persone: i numeri sono sono davvero alti e sempre in crescita, si stima che entrambe le piattaforme contino decine di milioni di utenti attivi ogni mese, essendo in grado, Netflix e Amazon Prime Video, di fornire ai propri iscritti più di 3000 titoli tra film, telefilm, serie a puntate, documentari e programmi televisivi da vedere direttamente in streaming. Ma anche se le due piattaforme detengono un’elevata parte del mercato, va detto che non sono le uniche 'funzionali' e popolari: pensiamo infatti a Now TV e TIMvision, due piattaforme che offrono servizi e contenuti online parimenti interessanti, divisi per genere e tipologia. Grazie allo streaming è così oggi possibile visionare film e serie TV in qualunque momento della giornata, oltre alla possibilità, come vedremo in modo più approfondito di seguito, di partecipare a tornei live e giochi, direttamente online, di vedere le dirette sociale e partecipare a videochiamate con altri utenti. Nell’intrattenimento lo streaming ha giocato un ruolo decisamente rilevante.

L'espansione dell'intrattenimento virtuale: i giochi e la tecnologia VR

Le potenzialità della realtà virtuale non sono limitate a video e audio, oggi gli utenti possono vivere da casa, in tutta comodità, un’esperienza molto realistica persino nei giochi, capaci di ricordare in tutto e per tutto il gaming vissuti nella realtà (pensiamo in particolare al mondo dei casinò). Tra le categorie che hanno beneficiato dell’evoluzione tecnologica di questi anni sono proprio i giochi. Questo mondo nel corso del tempo ha subito una grande evoluzione ed è decisamente destinato a svilupparsi sempre di più: sono tantissime le innovazioni tecnologiche che oggi stanno interessando questo mondo e continueranno a farlo: dal colossale cambiamento delle modalità dei giochi, da offline o online, gli utenti possono vivere esperienze di gioco sempre più performanti e realistiche. Cerchiamo di capirne di più.

Lo streaming online per i casinò virtuali: la tecnologia avanzata dei giochi 'classici' o live

Tra le categorie del gioco online destinatarie dell’innovazione tecnologica figurano in primis i giochi da casinò. Soprattutto le slot machine stanno andando incontro a una costante evoluzione tecnologica. L’uso di della tecnologia 3D fa infatti la differenza, perché rende l’esperienza di gioco dinamica e molto coinvolgente, conferendo al gaming una sensazione decisamente vicina a quella vissuta con i giochi da console. Il settore dei 'games' si è ormai spostato interamente sul web, non più dal vivo come prima, ma nella versione online e live. Nel gioco del casinò, ad esempio, i giocatori hanno a disposizione particolari sezioni dedicate ai 'giochi live' trasmessi in diretta, con interfacce decisamente innovative e avanzate. Si tratta di un settore destinato a svilupparsi, crescendo di pari passo con lo sviluppo dell’industria videoludica.

Oggi il mondo dei giochi permette persino di giocare a carte a giochi come il black jack, in questa pagina è possibile consultare le black jack regole, che permettono di essere giocati anche nelle versioni live regalando un’esperienza decisamente realistica e innovativa, molto simile a quella di un casinò reale. E non è tutto: che si tratti di casinò virtuali 'classici' o di casinò live, il futuro dell’intrattenimento online è sempre più mirato al miglioramento dell’esperienza di gioco dell’utente, a testimonianza del fatto che la realtà virtuale (VR) rappresenta oggi una delle tecnologie più rivoluzionarie del mondo dell’intrattenimento online, proprio perché capace di garantire una visuale tridimensionale fortemente realistica (la sua caratteristica principale, infatti, è quella di consentire all'utente di isolarsi completamente dalla realtà circostante, permettendogli di entrare in un mondo nuovo e entusiasmante creato digitalmente).