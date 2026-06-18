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Nuova legge sulle strade del vino e dell'olio approvata in Regione Lazio
Sabatini e Zelli esprimono grande soddisfazione per un provvedimento che unisce agricoltura di qualità e promozione del territorio
18/06/2026 - 15:09

VITERBO - 'Bene l'approvazione in Consiglio regionale della proposta di legge che rinnova la disciplina sulla realizzazione delle Strade del Vino e dell'Olio Extravergine di Oliva presentata dall'assessore all'Agricoltura Giancarlo Righini. Un'iniziativa che nasce con l'obiettivo di aggiornare la normativa e favorire lo sviluppo di nuove reti territoriali, in grado di unire e far interagire le imprese agricole del territorio, i produttori e gli operatori turistici.

Il tutto attraverso una disciplina incentrata sulla massima semplificazione amministrativa. Una strategia rivolta a trasformare le nostre eccellenze enogastronomiche in importanti strumenti di sviluppo turistico e di promozione del territorio, integrando aree caratterizzate da produzioni vinicole ed olivicole di qualità, con i beni culturali, paesaggistici e ambientali, incentivando così la crescita economica e rafforzando le identità territoriali. Ringraziamo la Giunta Rocca e l'assessore Righini per questo provvedimento e per l'importante investimento messo in campo per sostenerlo, in coerenza con le politiche dell'Amministrazione regionale fin qui incentrate a trasformare l'agricoltura in un importante attrattore culturale e turistico.

La nuova legge contribuirà da un lato ad agevolare la coesione territoriale e dall'altro ad incrementare la competitività del modello Lazio, integrando agricoltura di qualità, cultura e ambiente in un'unica strategia di promozione e valorizzazione delle nostre eccellenze'.

Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini e il presidente della Commissione Agricoltura Giulio Zelli




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