Nuova area per caserma Carabinieri

17/05/2023 - 11:38



ACQUAPENDENTE - Con Deliberazione di Giunta, il Comune di Acquapendente individua una area per una nuova Caserma dei Carabinieri: via Castagno d’Onano. Ad avanzare a suo tempo apposita richiesta la Compagnia di Montefiascone, sollecitata dalla Legione Carabinieri Lazio. “L’opera”, sottolinea la Sindaca, “costituisce un qualcosa di strategico e di rilevante importanza. Come Amministrazione riteniamo che la presenza dell’Arma nel territorio comunale costituisca un servizio irrinunciabile per i cittadini.

In quanto la nuova struttura assicurerà un miglioramento del servizio di pubblica sicurezza a vantaggio e a disposizione della collettività e anche dei territorio circostanti”. Scelta in parte in controtendenza con la passata Giunta Ghinassi almeno per quanto riguarda l’ubicazione. Non ritenuto opportuno infatti il terreno ubicato tra Viale Michelangelo e Via Giotto ma per la “Stazione base di tipo B” quello interno alla Località “Fiorita”. Non essendo attualmente nella disponibilità comunale, sono in corso le procedure per la presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria e le aree per le attrezzature collettive.