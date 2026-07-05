Noi Moderati Viterbo, riunita la Direzione provinciale: 'Coalizioni solide e programmi credibili per le Amministrative 2027'

A Montefiascone il primo incontro della nuova Direzione provinciale. Simona Governatori: 'Linea chiara e nessun compromesso al ribasso per il futuro della Tuscia'

05/07/2026 - 12:31



VITERBO – Si è svolta nella serata di giovedì 2 luglio, presso la Capanna del Pescatore sul lungolago di Montefiascone, la prima riunione della Direzione e della Segreteria provinciale di Noi Moderati di Viterbo. Un appuntamento che ha segnato l'avvio del percorso politico del partito in vista delle elezioni amministrative del 2027, con un confronto dedicato all'analisi dello scenario nazionale, regionale e locale.

Durante l'incontro, al quale hanno partecipato i vertici provinciali del movimento, è stata tracciata una linea politica definita in vista della costruzione delle future coalizioni che interesseranno il Comune di Viterbo e gli altri centri della Tuscia chiamati al voto.

Tra i temi affrontati, la Direzione ha ribadito la volontà di presentarsi con un'identità politica chiara, puntando su alleanze fondate su programmi condivisi e sulla qualità delle candidature, senza accettare compromessi ritenuti penalizzanti per il territorio.

Particolare attenzione è stata riservata anche al rapporto con i livelli istituzionali superiori. Secondo quanto emerso dal confronto, il partito considera fondamentale mantenere una stretta sinergia con la Regione Lazio e con il Governo nazionale per favorire interventi concreti a beneficio della provincia di Viterbo.

Al termine della riunione è intervenuta il segretario provinciale Simona Governatori, che ha definito l'appuntamento di Montefiascone «una tappa fondamentale» del percorso politico del partito.

«Il mandato uscito dalla Direzione è chiaro – ha dichiarato Governatori –: rimaniamo fermi e coerenti sulle nostre posizioni strategiche. Lavoreremo fin da subito per costruire coalizioni ampie e vincenti, mettendo al centro programmi credibili e la qualità delle persone. Sia a Viterbo città che nei comuni della provincia siamo pronti a rivendicare il nostro ruolo di traino per il buon governo del territorio».

L'incontro rappresenta il primo passo della fase organizzativa di Noi Moderati nella Tuscia in vista delle prossime scadenze elettorali, con l'obiettivo dichiarato di consolidare la presenza del partito e contribuire alla definizione delle future alleanze nel centrodestra provinciale.