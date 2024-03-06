''No a Viterbo discarica di tutta la Regione''

Rocca: ''Tutte le province del Lazio devono indicare una discarica prima dell'estate, altrimenti deciderà la Regione''

06/03/2024 - 07:00



VITERBO - ''Non è giusto che ci siano territori destinati a diventare la discarica di tutta la regione. Ogni provincia deve essere autonoma''. Lo ha detto il presidente della Regione, Francesco Rocca, a margine della visita per la riapertura della cartiera Reno De Medici di Villa Santa Lucia in provincia di Frosinone.

Il riferimento è alla discarica di Viterbo in cui conferiscono rifiuti le altre province del Lazio.

Il governatore ha chiarito che ''tutte le province del Lazio, devono indicare una discarica prima dell’estate. In caso contrario a decidere sarà la Regione''. Rocca ha detto che: ''non mi lascerò umiliare su questo argomento. Non è giusto che ci siano territori destinati a diventare la discarica di tutta la regione. Ogni provincia deve essere autonoma''.