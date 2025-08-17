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'Nessuna diminuzione di istituti scolastici nel 2026/27'
Nella programmazione regionale della rete scolastica verranno mantenute i 679 attuali
Fabio
17/08/2025 - 10:22
di Fabio Tornatore

di Fabio Tornatore

VITERBO - Sono 679 gli istituti scolastici attualmente attivi nella regione Lazio, e non ci saranno altre soppressioni nell'anno 2026/27. A sottoscriverlo sono le 'Linee guida della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica. Anno 2026/27'.

Il documento segna il punto e opera una panoramica della situazione in riferimento ai circoli didattici, gli istituti comprensivi, le scuole secondarie di primo e secondo grado, il numero di Dirigent Scolastici e Dirigenti dei servizi amministrativi, aggiustando il tiro rispetto alla direzione intrapresa negli ultimi anni, con il sillogismo dimensionamento uguale soppressione.

'Per l’anno scolastico 2026/27' si legge nel documento 'le misure di riorganizzazione della rete scolastica potranno prevedere l’accorpamento, la disaggregazione, il cambio di aggregazione delle Istituzioni scolastiche del I ciclo e del II ciclo presenti nel territorio regionale o di parti di esse (plessi, sezioni staccate o succursali). Tali misure di riorganizzazione non potranno comportare né un aumento né una diminuzione del numero complessivo di autonomie scolastiche regionali che dovrà rimanere invariato pari a 679'.

'Per quanto riguarda le impostazioni per le linee guida per l'anno scolastico 2026/27' confermano dagli uffici della Regione 'al momento non comprendono né aumento né diminuzione degli istituti. Per quanto riguarda l'IC Carmine va sempre considerato una scelta a sé stante, su cui, come detto in precedenza, stanno ragionando su come agire, ma prima di settembre non sapremo nulla. Sul numero delle 679 unità non incide perché la sentenza del TAR ha a che fare con il dimensionamento 2025/26, non con quello prossimo'.




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