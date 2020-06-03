ANNO 16 n° 194
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Cronaca Politica Spettacolo Cultura Economia Attualità Sind Appuntamenti Medicina Elezioni Scienza Segni
''Nessun divieto da parte della Regione Lazio. Solo presa in carico del paziente''
03/06/2020 - 08:59

“In merito all’ordinanza regionale sull’apertura della mobilità interregionale si precisa che il divieto di circolare con una temperatura superiore a 37,5 è già previsto dal Dpcm del 26 aprile 2020. L’ordinanza regionale si limita a ribadire tale prescrizione stabilita dal Governo non ad istituirla. L’ordinanza regionale rafforza le misure di contact tracing prendendo in carico il cittadino qualora sia riscontrata una temperatura maggiore del 37,5 e avviando i controlli preposti”.

Lo precisa in una nota la Regione Lazio.


Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo