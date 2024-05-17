Nella Tuscia torna lo Slow Food Day

Appuntamento sabato 18 maggio al Mercato di 'Tuscia in Bio'

17/05/2024 - 19:41



VITERBO - Sabato 18 maggio si celebra anche nella Tuscia lo Slow Food Day, la giornata in cui le realtà territoriali e regionali di Slow Food organizzano eventi in tutta la Penisola. Un’occasione per far conoscere i progetti e le attività che l’Associazione della Chiocciola porta avanti a livello locale e per creare un momento di condivisione che coinvolga tutte e tutti verso un obiettivo comune: riattivare un dialogo col cibo che ci permetta di uscire dalla condizione di consumatori per diventare artefici di scelte, azioni e significati.

Nella Città dei Papi, Slow Food Viterbo e Tuscia organizza l’incontro “Fare una spesa buona, pulita e giusta con i cuochi dell’Alleanza Slow Food”, in occasione della Giornata della Ristorazione promossa a livello nazionale dalla FIPE, presso lo Spazio Pensilina (davanti al parcheggio del Sacrario). L’appuntamento è alle ore 11, nell’ambito del Mercato di agricoltura biologica e naturale “Tuscia in Bio”. Intervengono: Loredana Badini, vicepresidente di Confcommercio Lazio Nord; Marco Tortolini, presidente di Slow Food Viterbo e Tuscia; Danila Milioni, Segreteria di Fipe-Confcommercio Lazio; i cuochi dell’Alleanza Slow Food Vittoria Tassoni, Maurizio Grani, Gesuela Tortelli, Paolo Bianchini. Modera: Luigi Pagliaro, presidente di Slow Food Lazio. Al termine Aperitivo Slow per tutti con preparazione in diretta dei cuochi e cuoche presenti e consegna delle ricette.