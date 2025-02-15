Nella Tana del Sole: la carovana di destinazione Capo Nord

Emozionante prima proiezione del Docufilm di Juppiter al centro Olimpico del Coni

15/02/2025 - 01:37



VITERBO - Ci sono storie che non si chiudono con la parola 'fine'. Ci sono viaggi che continuano a vivere dentro di noi, che ci accompagnano ogni giorno, lasciando tracce indelebili nella nostra anima. Queste le emozioni che hanno unito le tante persone che hanno partecipato alla prima proiezione del docufilm 'Nella Tana del Sole:

La Carovana di Destinazione Capo Nord”. Con i ragazzi speciali di juppiter, i pionieri dell’avventura di Capo Nord, i giovani e tanti amici e sostenitori, abbiamo rivissuto ogni battito del cuore, ogni sforzo, ogni istante di condivisione e meraviglia. Abbiamo sentito di nuovo il vento freddo del Nord accarezzare il viso, il calore del gruppo sciogliere la fatica, la magia di un sogno diventato realtà.

L’evento di anteprima ha visto la partecipazione di figure istituzionali e personalità di spicco, unite dall’amore per lo sport, la comunità e il valore educativo del viaggio. Con la presenza speciale di Giovanni Malagò, Presidente del CONI, e Salvatore Regoli, Presidente dell’Associazione Juppiter, abbiamo celebrato la forza del cammino condiviso, della scoperta, della solidarietà.

“Questo docufilm è molto più di una testimonianza di viaggio - ha detto Giovanni Malagò -. È una dichiarazione d’amore per il sacrificio, per la condivisione, per il coraggio di mettersi in gioco. Lo sport è anche questo: una metafora della vita, un mezzo straordinario per crescere insieme. E in questo viaggio continueremo ad esserci”.

Una promessa che ha scaldato l’aula magna del Centro di Preparazione Olimpica 'G. Onesti”, piena di ragazzi delle scuole della Tuscia che hanno preso parte alla prima proiezione del Docufilm.

“Il viaggio non è stato solo una meta raggiunta, ma un sogno condiviso - ha ricordato Salvatore Regoli, presidente di Juppiter -. È la dimostrazione che, se ci si crede davvero, tutto è possibile. Vedere questi voltiilluminarsi davanti al racconto della loro stessa impresa è il segno che l'avventura ha lasciato qualcosa di bello in ognuno”.

Molti gli amici e si sostenitori della carovana di Juppiter che non sono voluti mancare a questa anteprima: Claudio Ciampi, Presidente dell’Associazione Sport e Comunità, Gerardo Restaino, Presidente dell’Associazione Nazionale Autieri d’Italia, Giacomo Turriziani Colonna, Manager L’Automobile Roma Concessionaria Audi, Eraldo Affinati, giornalista e scrittore, Egisto Bianconi, Direttore Generale ASL Viterbo, Mario Viola, Direttore Cerimoniale e Relazioni Esterne della Polizia di Stato, Stefano Ubertini, Rettore dell’Università della Tuscia.

Un ringraziamento speciale al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che, sebbene impegnato al Quirinale, ha voluto inviare un video messaggio di augurio e sostegno all’Associazione. Con l’Onorevole Francesco Battistoni, Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, abbiamo già fissato il prossimo appuntamento: il 31 marzo 2025, alla Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, per la proiezione d’onore del docufilm.

Con l’avventura di Capo Nord abbiamo celebrato il senso profondo dello stare insieme, del mettersi alla prova, del credere che ogni strada percorsa con passione e determinazione ci porti sempre un po’ più lontano, verso orizzonti nuovi e inaspettati. Siamo pronti ad affrontare la prossima sfida “Back Home”, da Canterbury a Roma, per camminare insieme come moderni “Pellegrini di speranza”