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Nel Lazio il costo della Tari supera la media nazionale
A Viterbo la tassa sui rifiuti spicca a 319 euro in media a famiglia
17/11/2023 - 07:25
Viterbo - Il costo della Tari supera la media nazionale nel Lazio. A Viterbo é di circa 319 euro, una cifra abbastanza decorosa ma che rimane stabile rispetto ai dati dello scorso anno. Insomma se la nostra città non eccelle su alcune sfaccettature, sicuramente abbonda sul costo della Tari.
Prima di Viterbo però, nella classifica, si trova la città di Latina con un costo di 460 euro, aumento più consistente registrato (+31,2%), poi Roma con 378 euro e con Rieti 335 euro. Mentre Latina si classifica ultima con una tassa di 302 euro.
A livello nazionale nel Lazio si paga circa 40 euro in più per la tassa sui rifiuti rispetto ad altre Regioni secondo l'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, riportato dall'edizione romana de Il Corriere della Sera.
La classifica di Cittadinanzattiva prende in considerazione come esempio la spesa media di ogni famiglia con tre persone e con una casa di proprietà di 100 metri quadrati.
Viterbo - Il costo della Tari supera la media nazionale nel Lazio. A Viterbo é di circa 319 euro, una cifra abbastanza decorosa ma che rimane stabile rispetto ai dati dello scorso anno. Insomma se la nostra città non eccelle su alcune sfaccettature, sicuramente abbonda sul costo della Tari.
Prima di Viterbo però, nella classifica, si trova la città di Latina con un costo di 460 euro, aumento più consistente registrato (+31,2%), poi Roma con 378 euro e con Rieti 335 euro. Mentre Latina si classifica ultima con una tassa di 302 euro.
A livello nazionale nel Lazio si paga circa 40 euro in più per la tassa sui rifiuti rispetto ad altre Regioni secondo l'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, riportato dall'edizione romana de Il Corriere della Sera.
La classifica di Cittadinanzattiva prende in considerazione come esempio la spesa media di ogni famiglia con tre persone e con una casa di proprietà di 100 metri quadrati.