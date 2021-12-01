Negozi chiusi in centro: ecco come ritornano gli artigiani

Iniziativa del Comune su via Saffi, temporary shop della Camera di commercio su Corso Italia, piazza delle Erbe e via Roma

01/12/2021 - 07:01



VITERBO - Valorizzare l'artigianato e il centro storico. Con questo duplice obiettivo sono state messe in piedi a Viterbo due iniziative, una del Comune e l'altra della Camera di commercio, volte a rivitalizzare il cuore della città utilizzando i locali commerciali chiusi.

L'amministrazione comunale proprio in questi giorni ha deliberato un contributo per i proprietari dei locali commerciali chiusi di via Saffi. Gli artigiani locali che lavorano i propri prodotti e li commercializzano che andranno ad avviare un'attività in uno di questi immobili, per un anno avranno l'affitto pagato dal Comune.

Tra otto giorni partirà anche l'altra iniziativa della Camera di Commercio, che come per Rieti, anche su Viterbo ha promosso un progetto di temporary shop in centro.

L’appuntamento, realizzato nell’ambito del progetto camerale cofinanziato da Unioncamere Lazio, prevede l’utilizzo di immobili commerciali, inutilizzati o comunque disponibili, localizzati su corso Italia, piazza delle Erbe e via Roma al fine di poterli cedere temporaneamente a imprese iscritte al Registro Imprese dell’Ente camerale, aventi sede operativa o legale nella provincia di Viterbo e operanti nei settori della produzione agroalimentare e artigianato per lo svolgimento di attività commerciali e promozionali.

Il temporary shop sarà aperto dall'8 dicembre al 6 gennaio.

Nei giorni scorsi sono state selezionate le imprese in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande fino ad esaurimento dei posti disponibili, tenendo conto del settore di appartenenza e dando precedenza alle imprese licenziatarie del Marchio Collettivo Tuscia Viterbese e ai gruppi di imprese.