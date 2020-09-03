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Natura, meravigliosa avventura
Clorophilla Festa della natura per bambini torna il 3 e 4 ottobre
03/09/2020 - 09:32

VITERBO - Ritrovare un ambiente di crescita rispettoso dei ritmi dei più piccoli (e non solo!) e dei loro bisogni di scoperta ed esplorazione.

Ecco l'invito di Clorophilla Festa della natura per bambini, ideata e organizzata da L'orto delle idee in collaborazione con Agriland-Il Giardino di Filippo, che ritorna nella sua sesta edizione, il 3 e 4 ottobre a Viterbo in Strada Ponte Sodo.

'La pandemia del coronavirus può rappresentare oggi più che mai un'occasione per ripensare al mondo ed al tempo dei bambini', raccontano Simona Santicchia e Chiara de Santis organizzatrici dell'evento, 'Aver a cuore il legame profondo che c'è tra noi e la natura fa parte da sempre del curriculum di Clorophilla. Siamo fiduciose che l'educazione outdoor diventi sempre più diffusa nel nostro quotidiano!'.

Attività esperenziali all'aria aperta, laboratori, percorsi e incontri, questa la ricetta di Clorophilla per i bambini e le famiglie. Appuntamento quindi al 3 e 4 ottobre, per sperimentare la creatività e il benessere in natura.

Domenica 4 ottobre saranno premiati i vincitori del Concorso di disegno Raccontaci il mondo che vorresti abitare ideato da Clorophilla.

La Festa della natura per bambini è patrocinata dal Comune di Viterbo, ASL di Viterbo e Regione Lazio e realizzata anche grazie al sostegno di realtà sensibili al tema come Prenatal, Casa di qualità, MyPrint, Weleda, Cassa edile e Confartigianato e la partnership con realtà imprenditoriali e associazionistiche del territorio.

L'organizzazione è curata seguendo i protocolli anti-Covid19, come previsto dalle linee guide nazionali e regionali in materia sanitaria.

Tutto le informazioni su www.lortodelleidee.com/clorophilla




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