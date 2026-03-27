Nati per Leggere: tornano gli appuntamenti per i piccoli lettori

Biblioteca e Rocca Albornoz. Ecco il calendario degli appuntamenti 2026

27/03/2026 - 07:01

di Fabio Tornatore

di Fabio Tornatore

VITERBO - Pubblicato il nuovo calendario per gli eventi di Nati per Leggere a Viterbo: il format per la promozione della lettura per i bimbi da 0 a 6 anni più famoso d'Italia ricomincia con gli apputamenti. 'Il programma rappresenta un’importante opportunità per le famiglie del territorio, contribuendo a rafforzare il legame tra adulti e bambini attraverso il piacere della lettura e a promuovere l’accesso precoce ai libri'. Tra le tante iniziative c'è anche un appuntamento nella Rocca Albornoz.

Il prossimo appuntamento, aperto anche a genitori, insegnanti ed educatori, sarà il 2 aprile, nella Biblioteca Consorziale di Viterbo, con la presentazione della 'Guida per genitori e futuri lettori' di nati per Leggere. L'incontro sarà curato da Ottavia Murru, dell'Osservatorio nazionale Nati per Leggere.

'Prosegue e si rafforza a Viterbo l’impegno del programma nazionale Nati per Leggere' spiegano dall'associazione di Viterbo 'da anni punto di riferimento per la promozione della lettura in famiglia sin dai primi mesi di vita. Un ricco calendario di iniziative accompagnerà il 2026, con appuntamenti dedicati a bambine e bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie. Il progetto, promosso a livello nazionale da pediatri, bibliotecari, librai e volontari, nasce con l’obiettivo di diffondere la pratica della lettura condivisa ad alta voce, riconosciuta come fondamentale per lo sviluppo cognitivo, linguistico ed emotivo dei più piccoli. A Viterbo, grazie alla collaborazione tra volontarie e istituzioni del territorio, il programma si traduce in incontri gratuiti e aperti a tutti'.



'La Biblioteca Consorziale di Viterbo' continuano i volontari di NpL 'ospiterà un ciclo di letture a bassa voce nella Sala Ragazzi. Gli incontri, distribuiti nel corso dell’anno, offriranno momenti di condivisione tra adulti e bambini, con proposte di qualità selezionate per le diverse fasce d’età. Alcuni appuntamenti saranno inoltre dedicati a iniziative nazionali come il Premio NpL “Crescere con i libri” e la Settimana Nazionale Nati per Leggere. Gli incontri hanno il patrocinio del Comune di Viterbo e di Asl Viterbo. Accanto alle attività in biblioteca, il programma si arricchisce di eventi in altri luoghi della cultura cittadina. Tra questi, una speciale lettura prevista il 18 aprile 2026 presso il Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz, pensata per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati da un adulto, grazie alle volontarie NpL e alla Direzione Generale Musei Nazionali Lazio. Un’occasione per unire la storia e le storie'.





'Non mancano inoltre' concludono 'momenti di approfondimento per gli adulti: il 2 aprile si terrà presso la Biblioteca Consorziale la presentazione della “Guida per genitori e futuri lettori Nati per Leggere”, a cura dell’Osservatorio Nazionale NpL. L’incontro è rivolto a genitori, futuri genitori, insegnanti, educatori e operatori dell’infanzia, con l’obiettivo di diffondere buone pratiche di lettura condivisa. Tutte le attività sono gratuite, con prenotazione vivamente consigliata per ottimizzare l’organizzazione'.