Natale in tour 2025, trasporti gratis per i giovani del Lazio

Dal 8 dicembre al 6 gennaio corse gratuite su bus Cotral e treni regionali per i ragazzi 16-25 anni iscritti alla Carta Giovani Bella X Noi

15/11/2025 - 14:15



VITERBO - La Regione Lazio punta a incentivare l’uso del trasporto pubblico durante le festività natalizie e lancia ufficialmente “Natale in tour 2025”, un’iniziativa che consentirà ai giovani residenti nel Lazio, tra i 16 e i 25 anni, di viaggiare gratuitamente sui mezzi Cotral e sui treni regionali di Trenitalia.

Il provvedimento, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera, in collaborazione con l’assessore alle Politiche giovanili Simona Baldassarre, estende la gratuità dei servizi dall’8 dicembre al 6 gennaio.

A beneficiarne saranno gli iscritti alla nuova Carta Giovani “Bella X Noi”, attivata dalla Regione per ampliare le opportunità riservate alle nuove generazioni. Il pass permetterà di muoversi senza costi su tutte le linee Cotral e sui treni regionali in seconda classe, comprese le tratte Roma–Lido e Roma–Civita Castellana–Viterbo. Escluso invece il servizio Leonardo Express per l’aeroporto di Fiumicino.

L’investimento previsto è di 400 mila euro, suddiviso in parti uguali tra Trenitalia e Cotral, calcolato sulla base dei dati di utilizzo delle precedenti iniziative estive.

Con questa misura, la Regione punta a sostenere la mobilità sostenibile, incentivare gli spostamenti dei giovani e alleggerire i costi per le famiglie nel periodo delle festività.