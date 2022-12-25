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Natale a Viterbo: gli appuntamenti di oggi
Dalle mostre ai presepi passando per il Christmas Village
25/12/2022 - 03:20

VITERBO - Dalla mostra di Michelangelo, al pattinaggio sul ghiaccio fino ad arrivare al Viterbo Christmas Village. In questi giorni di festa non si fermano le iniziative a Viterbo. Ecco cosa c'è in calendario oggi:

Mostra Michelangelo e la cappella Sistina I disegni di casa Buonarroti in dialogo con Sebastiano del Piombo

Fino al 15 gennaio - Polo museale palazzo dei Priori

Mostra Fakes, il falso nell'arte da Annio a Omero

Fino al 20 febbraio - Centro culturale Valle Faul

Pista di Pattinaggio

Fino all'8 gennaio - Piazza del Plebiscito

Christmas Village

San Pellegrino

Mostra presepi artigianali

Fino all'8 gennaio - Cripta della chiesa di Sant'Andrea

Cento presepi

Fino al 6 gennaio - Basilica Santa Maria della Quercia

A riveder la luce

Fino al 6 gennaio - Allestimento fontane di Pianoscarano e San Faustino, della scalinata e del sagrato della basilica della Quercia e allestimento dell'albero di Natale nel cortile parrocchiale del Sacro Cuore

Presepe di luce... ed è di nuovo Natale

Fino al 6 gennaio - Grotte Santo Stefano - Giardini in via Calabria e nei principali rioni del paese 

Capanna Sacra Famiglia... ed è di nuovo Natale

Fino al 6 gennaio - Grotte Santo Stefano - Piazza dell'Unità




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