VITERBO - Dalla mostra di Michelangelo, al pattinaggio sul ghiaccio fino ad arrivare al Viterbo Christmas Village. In questi giorni di festa non si fermano le iniziative a Viterbo. Ecco cosa c'è in calendario oggi:
Mostra Michelangelo e la cappella Sistina I disegni di casa Buonarroti in dialogo con Sebastiano del Piombo
Fino al 15 gennaio - Polo museale palazzo dei Priori
Mostra Fakes, il falso nell'arte da Annio a Omero
Fino al 20 febbraio - Centro culturale Valle Faul
Pista di Pattinaggio
Fino all'8 gennaio - Piazza del Plebiscito
Christmas Village
San Pellegrino
Mostra presepi artigianali
Fino all'8 gennaio - Cripta della chiesa di Sant'Andrea
Cento presepi
Fino al 6 gennaio - Basilica Santa Maria della Quercia
A riveder la luce
Fino al 6 gennaio - Allestimento fontane di Pianoscarano e San Faustino, della scalinata e del sagrato della basilica della Quercia e allestimento dell'albero di Natale nel cortile parrocchiale del Sacro Cuore
Presepe di luce... ed è di nuovo Natale
Fino al 6 gennaio - Grotte Santo Stefano - Giardini in via Calabria e nei principali rioni del paese
Capanna Sacra Famiglia... ed è di nuovo Natale
Fino al 6 gennaio - Grotte Santo Stefano - Piazza dell'Unità