Nadia Bengala ed Amedeo Goria ospiti da Luce Nuova sui Fatti

La 15° puntata è dedicata alla Storia del Cinema dal Novecento ad oggi in occasione della settimana dedicata alla cultura

12/04/2021 - 16:01



VITERBO - Nadia Bengala, Miss Italia 1988, dopo avere vinto il titolo del concorso di Mirigliani e partecipato a varie trasmissioni Tv ha intrapreso la carriera cinematografica. Il giornalista e conduttore televisivo Amedeo Goria porterà il suo saluto con un commento sull’attuale situazione del cinema italiano.

A condurre Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni.

In studio ci saranno esperti di cinema che parleranno delle più famose pellicole girate nella Tuscia Viterbese e, in tempi di pandemia, dello stato dell’arte del cinema e delle professioni artistiche.

Saranno ospiti: Mauro Morucci (direttore Tuscia FimFest): Glauco Almonte (direttore Est Film Festival e Civita Festival); Simona Tartaglia (Casting director); Antonella Fattori (attrice); Rosanna De Marchi (coordinatrice scenica); Felice Corticchia (regista); Michele Spanò (parrucchiere delle dive); Serena Martinelli (attrice).

Il Lazio e la Tuscia in particolare sono la culla del cinema con location uniche. Film come Il Vigile, I Vitelloni, Armata Brancaleone, Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, Uccellacci ed Uccellini, Il vangelo secondo Matteo sono solo alcune delle centinaia di pellicole girate nella Tuscia e di cui gli ospiti parleranno approfonditamente.

Obiettivo della 15° puntata di Luce Nuova sui fatti, dedicata alla Storia del Cinema dal Novecento ad oggi, è portare all’attenzione curiosità, dettagli, aneddoti e storie che, fino ad oggi, sono stati conosciuti poco o in parte sul cinema nazionale e locale ed ascoltare il parere, come sempre degli esperti.

Non mancheranno gli opinionisti fissi di Luce Nuova sui fatti, Wanda Cherubini, direttore di Tusciatimes e Stefano Stefanini, vicedirettore di NewTuscia.it

“Luce Nuova sui fatti” va in onda ogni giovedì alle 21 in direttasu Tele Lazio Nord (canale 629 Dtt, ora visibile da tutto il Lazio), sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Luce Nuova sui fatti di NewTuscia.it-TLN, Viterbonews24.it, Tusciatimes, Lafune,Lacittanews e sul circuito TLN.

Per informazionie partecipare:340/9409572 - lucenuovasuifattitln@libero.it.