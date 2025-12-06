Museo dei Portici chiuso fino a gennaio per nuovi studi sulle opere di Sebastiano del Piombo

Prolungata la chiusura dopo le analisi diagnostiche, restano aperte le sale di Palazzo dei Priori

06/12/2025 - 14:17



VITERBO - Il Museo dei Portici resterà chiuso al pubblico fino al mese di gennaio. La chiusura, inizialmente prevista solo fino al 5 dicembre, è stata prorogata in accordo con la Soprintendenza a seguito degli importanti e inattesi risultati emersi durante la recente campagna straordinaria di analisi diagnostiche effettuate sulle opere di Sebastiano del Piombo.

Le indagini, condotte sotto la direzione scientifica della professoressa Costanza Barbieri e in collaborazione con il Cnr-Ino di Firenze e il Politecnico delle Marche, hanno restituito dati scientifici inediti, capaci di gettare nuova luce sulle due tavole esposte. Proprio l’eccezionale valore delle scoperte ha reso necessario un approfondimento immediato e accurato da parte del team di esperti.

“In considerazione dell’importanza storica e scientifica dei risultati emersi e dell’impegno per la conservazione che ne deriverà, questa breve ma fondamentale estensione del periodo di chiusura è pienamente giustificata”, si legge in una nota ufficiale. Il museo e l’amministrazione comunale hanno inoltre espresso le proprie scuse per il disagio arrecato a visitatori e cittadini.

Nel frattempo, le sale nobili di Palazzo dei Priori sono tornate da oggi regolarmente fruibili, mentre la biglietteria del Museo dei Portici resterà aperta con i consueti orari per garantire l’accesso agli altri servizi e agli ingressi disponibili.