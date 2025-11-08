Monti Cimini, escursionista di 77 anni cade. Soccorsa dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino

Recuperata dopo il tramonto e affidata alle cure del 118

08/11/2025 - 19:47



Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio sono stati allertati dal NUE 112 per prestare assistenza a un'escursionista di 77 anni, residente a Roma, infortunatasi a seguito di una caduta lungo un sentiero dei Monti Cimini, nei pressi dell'Eremo di San Girolamo, sul tracciato che conduce al Monte Fogliano.

Immediatamente una squadra di terra del Soccorso Alpino è stata inviata sul posto e, dopo il tramonto, ha raggiunto la donna, provvedendo alla verifica delle condizioni, alla stabilizzazione e al trasporto a spalla mediante barella fino alla strada asfaltata, dove ad attenderla era presente un'ambulanza del 118.

Alle operazioni di soccorso hanno preso parte l'equipe sanitaria dell'ARES 118, i Carabinieri Forestali e i Vigili del Fuoco.