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Monterosi sostiene il progetto 'La Via Francigena Accessibile'
L'obiettivo è percorrere, con un disabile motorio, la Via Francigena del Lazio nord
18/10/2022 - 14:50


MONTEROSI - L’Associazione “Il Cammino Possibile”, affiliata alla FederTrek, è promotrice del progetto 'La Via Francigena Accessibile'. L'iniziativa si pone l'obiettivo di percorrere, con un disabile motorio, la Via Francigena del Lazio nord, da Proceno a Roma.
Per la conduzione verrà utilizzata una speciale carrozzina munita di ruota, poltrona e bracci portanti (joelette) trainata da una coppia di portatori.

'L’idea è di dimostrare che, con un po’ di buona volontà, lo strumento adatto come la joelette ed un piccolo gruppo di amici, - afferma Bailetti, responsabile del progetto- è possibile migliorare la qualità della vita propria e delle persone che sono intorno a noi realizzando, magari, un desiderio ritenuto impossibile.”

Lunedì 17 ottobre, i pellegrini sono giunti a Monterosi. Ad accoglierli il Consigliere delegato Gino Mascagna che ha fatto visitare al gruppo la mostra 'Star e Foto', organizzata dal Consigliere alla Cultura Maurizio Tamantini, ed esposta presso la Sala degli Artisti di Palazzo Altieri.
'L'amministrazione comunale è sempre lieta di ospitare questi ragazzi che promuovono politiche Ambientali,Culturali e di Inclusione Sociale.' dichiara Mascagna.
Il Gruppo sarà accolto giovedì 20 ottobre durante l'udienza papale dal Santo Padre Bergoglio.




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