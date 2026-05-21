Montefiascone lancia il Road Safety Village: cultura, archeologia e sicurezza stradale per i giovani

Dalla mostra alla Rocca dei Papi con i reperti del Gran Carro alle attività pratiche per i neopatentati: il Comune chiede il sostegno della Regione Lazio per il progetto in programma dal 15 al 21 giugno

21/05/2026 - 11:56



MONTEFIASCONE - Tra archeologia, arte tessile e prevenzione stradale, Montefiascone prepara un’estate all’insegna della cultura e dell’educazione civica. Il Comune ha infatti avviato ufficialmente il progetto “Road Safety Village”, chiedendo alla Regione Lazio un contributo economico attraverso una delibera di giunta che punta a trasformare il territorio in un centro di iniziative dedicate soprattutto ai giovani e ai neopatentati.

L’obiettivo dichiarato è quello di sensibilizzare le nuove generazioni, in particolare i neopatentati, non solo sul valore della sicurezza alla guida ma anche sull’importanza della cultura e dell’identità del territorio come strumenti di crescita sociale ed educativa.

Uno dei punti centrali del progetto sarà la mostra allestita presso la Rocca dei Papi, nel salone Leone X, organizzata con la collaborazione dell’associazione “Rocca dei Papi per un’ecologia integrale”. L’esposizione resterà aperta dal primo giugno al 10 settembre e proporrà un percorso originale tra tessitura e archeologia.

Cosa prevede il progetto?

Saranno esposti circa trenta manufatti artistici realizzati con differenti fibre tessili, alcuni di grandi dimensioni, fino a raggiungere il formato degli arazzi. Il filo conduttore sarà l’arte della tessitura nelle diverse epoche storiche, anche alla luce delle recenti scoperte archeologiche avvenute nell’area del lago di Bolsena, nel sito del Gran Carro.

Proprio da quel sito provengono alcuni reperti di epoca villanoviana legati alla lavorazione dei tessuti, tra cui un antico telaio e altri strumenti per la manifattura tessile, che verranno esposti grazie alla collaborazione della Soprintendenza Archeologica del lago di Bolsena.

Secondo quanto illustrato nel progetto, il connubio tra opere tessili contemporanee, archeologia e valorizzazione della Rocca dei Papi rappresenta un’offerta culturale innovativa, capace di attrarre un pubblico ampio e interessato a temi che spaziano dalla storia all’arte, fino agli aspetti antropologici e sociali della tessitura.

Accanto alla parte culturale, il “Road Safety Village” proporrà una settimana di appuntamenti dedicati alla sicurezza stradale. Tra il 15 e il 19 giugno sono previste attività nelle scuole, workshop e momenti formativi, mentre spazio importante sarà dato anche alle prove pratiche di guida con il metodo Ready2Go ACI, simulate in diverse condizioni di sicurezza.

Il villaggio ospiterà inoltre incontri istituzionali, momenti di sensibilizzazione rivolti ai giovani, confronti con piloti ed esperti del settore, oltre ad attività dedicate alle famiglie e ai cittadini. Le iniziative si concluderanno durante la giornata finale di gara prevista dal programma.