Montefiascone centro del baseball giovanile, dal 18 al 31, un agosto ricco di eventi

Da lunedì due eventi nazionali richiameranno sul colle 150 giovani atleti Under 12 da 8 regioni

17/08/2025 - 15:13



MONTEFIASCONE - Il Baseball Montefiasconese ha sempre avuto nel proprio DNA una grande attenzione al baseball giovanile, e nella seconda metà del mese di agosto organizza due eventi di portata nazionale, con i quali la società giallo-verde intende conquistare un posto in prima fila tra le iniziative del settore.

Si parte lunedì 18 agosto per una 3 giorni con l’EST!EST!!EST!!! Showcase&draft, un evento per Under 11 patrocinato dalla Federbaseball e facente parte del Progetto di sviluppo tecnico Under 10-Under 14.

Da sottolineare che la società, a conferma del proprio radicamento sul territorio, ha voluto identificare l’evento con il nome del vino, sposando così la propria attività con i prodotti locali.

Sono previsti allenamenti e partite sotto la guida dei tecnici della nazionale Under 12 Stefano Burato, Simona Conti e Alessio Monachini, coadiuvati dai tecnici falisci Roberto Fortunati, Costantino Russo e Luis Olmedo, dal viterbese Federico Morini, dal “grossetano” Angelo Sgnaolin, da romano Alessio Verde e dal piemontese Simone Pallaro.

A loro si aggiungeranno, come osservatori, 4 partecipanti al corso tecnici 2024: Elio Camacci, Michele Corba, Flavio Nicolai e Damian Preece. Anche per loro sarà una esperienza importante.

Il programma prevede una serie di test fisici, poi prove e allenamenti tecnici per tutti i ruoli difensivi, con particolare attenzione a lanciatori e ricevitori, oltre a sessioni di tecnica di battuta.

Successivamente i ragazzi potranno cimentarsi in un mini torneo a 4 squadre, con regole apposite per valorizzare gli aspetti di apprendimento tecnico.

Mercoledì 20, al termine dei tre giorni, i tecnici della nazionale forniranno a tutti indicazioni e consigli su come impostare alcuni esercizi, in accordo con i propri allenatori, per poter migliorare il livello tecnico personale e delle squadre delle quali fanno parte.

L’evento prevede la partecipazione di oltre 40 ragazzi provenienti da Piemonte, Lombardia, Emilia- Romagna, Toscana e Lazio, rappresentando ben 16 società. Sarà un momento importante per la crescita tecnica dei nostri ragazzi, che naturalmente parteciperanno in blocco.

Poi a fine mese, dal 29 al 31 agosto, il 20° Memorial Celestino Paoletti, torneo U12 e U9 (un passo avanti dei Minibaseball), con la partecipazione, oltre ai Tigers Montefiascone, di squadre da S. Lazzaro in Savena, Foggia, Cupramontana, Livorno, Cali Acilia, Viterbo, Capannori (LU), questi ultimi particolarmente attivi dato che, come i Tigrotti giallo-verdi, sono stati ammessi alle finali nazionali della categoria che inizieranno la settimana successiva. Ulteriori dettagli nei prossimi giorni.

Da sottolineare che il WiPlanet Baseball, per poter presentare agli ospiti uno stadio il più accogliente possibile, si è fatto carico, con le proprie forze, sia manuali che economiche, di un’approfondita manutenzione straordinaria dell’impianto: è stata ripristinato il manto di terra rossa, curato il tappeto erboso, migliorati i due bull-pen per i lanciatori e il tunnel di battuta (questi ultimi particolarmente utili per lo stage con i tecnici della nazionale) e molti altri lavori per il comfort del pubblico che certamente saranno apprezzati.