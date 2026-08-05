Montefiascone, sul lungolago arriva l'Est Lake Festival: sei giorni di musica, street food e spettacoli

Dal 14 al 23 agosto il nuovo evento animerà la chiusura della Festa del Vino Est! Est!! Est!!! con dj set, intrattenimento, area food e appuntamenti a ingresso gratuito

05/08/2026 - 11:13



MONTEFIASCONE – Musica, street food, spettacoli e divertimento sul lungolago di Montefiascone. Dal 14 al 23 agosto andrà in scena l'Est Lake Festival, manifestazione patrocinata dal Comune di Montefiascone che accompagnerà il gran finale della 66ª Festa del Vino Est! Est!! Est!!!.

L'iniziativa, organizzata da Gnam Art Food Musk con la collaborazione di Banca Lazio Nord e Genius, proporrà sei giornate di eventi a ingresso libero, trasformando il lungolago in un grande spazio dedicato all'intrattenimento per tutte le età.

Oltre alla musica dal vivo e ai dj set, il festival offrirà un'ampia area dedicata allo street food, con specialità gastronomiche, birra artigianale, cocktail, proposte vegane e vegetariane, oltre a spazi relax e attività per i più piccoli.

Il programma prenderà il via venerdì 14 agosto con Combinazione by Metempsicosi, in concomitanza con la giornata conclusiva della Festa del Vino. Si proseguirà sabato 15 agosto con Adelante, serata dedicata ai ritmi reggaeton, latin e urban.

Domenica 16 agosto sarà la volta di Indie Power, considerata una delle più importanti feste dedicate alla musica indie italiana.

Dopo una breve pausa, il festival riprenderà giovedì 20 agosto con Crazy 90s, il party dedicato ai grandi successi degli anni Novanta, mentre venerdì 21 agosto spazio a 2000 Forever, con la migliore musica dance dei primi anni Duemila.

Il penultimo appuntamento, sabato 22 agosto, vedrà protagonista Circo Nero Italia, con uno spettacolo che unirà arte, performance e intrattenimento.

La manifestazione si concluderà domenica 23 agosto con ScuolaZoo, il celebre party itinerante che farà calare il sipario sull'edizione 2026 dell'Est Lake Festival.

Per informazioni sull'evento è possibile contattare gli organizzatori all'indirizzo gnameventi@gmail.com oppure ai numeri 340 0530835 e 331 4663757.

Con questa iniziativa Montefiascone arricchisce il calendario degli eventi estivi, proponendo un festival che punta a coinvolgere residenti e turisti in un'atmosfera di festa tra musica, gastronomia e intrattenimento sulle rive del lago di Bolsena.